Pakistan’da fabrikada patlama: 1 ölü

Pakistan’ın Karaçi kentinde bir fabrikada patlama sonucu çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Pakistan’ın Karaçi kentinde bulunan bir fabrikada patlama sonucu büyük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen kurtarma görevlileri, yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Görgü tanıkları fabrikada büyük bir gürültüyle patlama meydana geldiğini, alevlerin çevrede bulunan diğer binalara da sıçradığını ifade etti. Fabrikanın cuma namazı nedeniyle kapalı olduğu ve patlama sırasında tüm işçilerin namazda olduğu bildirildi.

Öte yandan patlama sonrası çıkan yangında fabrikada büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

