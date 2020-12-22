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Pakistan’da fabrikada patlama: 8 ölü, 31 yaralı

22.12.2020 19:39 | Son Güncelleme:
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Pakistan’ın Karaçi kentindeki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.Pakistan’ın Karaçi Kentinde bulunan bir fabrikanın kazan dairesinde patlama meydana geldi.

Pakistan’ın Karaçi kentindeki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.
Pakistan’ın Karaçi Kentinde bulunan bir fabrikanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Patlamanın etkisi ile çatısı çöken fabrikada, çok sayıda kişinin enkaz altında kalmasından korkuluyor.
Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğin aktarırken, fabrikanın patlama nedeni ile büyük hasar gördüğünü belirtti.

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