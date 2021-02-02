Pakistan’da feci kaza: 14 ölü

Pakistan’da bir otobüsün aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkması sonucu 14 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Pakistan’ın Balochistan eyaletine bağlı Uthal kentinde Panjgur’dan Karaçi’ye gitmekte olan yolcu otobüsü aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Otobüsün kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Kurtarma ekibinin belirlemelerine göre, ölenlerin 5’i kadın, 2’si çocuk, 7’si ise erkek. Hafif yaralılar Uthal Bölge Merkez Hastanesinde tedaviye alınırken, durumu kritik olan 4 hasta ise Karaçi’ye nakledildi.



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