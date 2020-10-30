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Pakistan’da Fransa karşıtı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 17:20 | Son Güncelleme

Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki toplanan yüzlerce kişi Fransa Büyükelçiliği önünde Fransa karşıtı yürüyüş düzenledi.Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’ın İslam ve Hz.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki toplanan yüzlerce kişi Fransa Büyükelçiliği önünde Fransa karşıtı yürüyüş düzenledi.
Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’ın İslam ve Hz. Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem) karşıtı açıklamalarının ardından Müslüman dünyasının tepkisini çekti. Pakistan’ın başkenti İslamabad’da da yüzlerce kişi Fransa’ya karşı bir araya geldi. Protestocular İslamabad’daki Fransız Büyükelçiliği’ne yürüdü. Pakistan polisi Fransız Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

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