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Pakistan’da Fransa karşıtı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 19:21 | Son Güncelleme

Pakistan’da binlerce kişi Fransa karşıtı protesto düzenledi.Fransa’da Hz.

Pakistan’da binlerce kişi Fransa karşıtı protesto düzenledi.
Fransa’da Hz. Muhammed’e karşı yapılan küstah karikatürlere ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı açıklamalarına Müslümanların tepkiler sürüyor. Pakistan’ın Karaçi kentindeki Fransa Konsolosluğu’na yakın bir bölgede bir araya gelen binlerce kişi Fransa karşıtı protesto düzenledi.
Cemaat-i İslami (JI) aktivistleri tarafından organize edilen protestoda, göstericiler Fransa bayrağını ve Cumhurbaşkanı Macron’u temsil eden cansız mankeni ateşe verdi. Protestocular, ellerinde "Küfür için tek ceza var”, "Kahrolsun Charlie Hebdo", "Kahrolsun Fransa" ve "Peygamber Muhammed’e saygısızlık kabul edilemez" yazılı pankartlar taşıdı.
Protestocular, Fransa Büyükelçisini sınır dışı edilmesi, Fransa ile bağların koparılmasını ve Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundular.

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