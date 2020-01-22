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  4. Pakistan'da gecekondu mahallesinde çıkan yangında yaklaşık 400 ev yandı

Pakistan'da gecekondu mahallesinde çıkan yangında yaklaşık 400 ev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 19:19 | Son Güncelleme

İlk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan olmadı

Pakistan'ın Karaçi kentinde derme çatma evlerin bulunduğu bir mahallede çıkan yangın sonucu 400 civarında evin kısmen ya da tamamen yandığı belirtildi.

Ulusal medyada yer alan habere göre, tamamı çadır, sac ve tahtadan baraka tipi yapılardan oluşan Teen Hatti Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın evleri sardı.

Yaklaşık 400 evin bulunduğu mahallede çıkan yangına çevre illerden gelen itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Karaçi Su ve Kanalizasyon İşletmesi Genel Müdürü Asadullah Han, işletmeye ait tüm su tankerlerinin bölgeye gönderildiğini söyledi.

İlk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı mahallede, tüm evlerin yangından kısmen ya da tamamen etkilendiği kaydedildi.

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