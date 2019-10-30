Pakistan'da göstericiler İslamabad'a doğru yola çıktı

Pakistan'da muhalefet partilerinin, seçimlerde usulsüzlük iddiaları ve ekonomik gidişatı protesto etmek için başlattıkları Özgürlük Yürüyüşü çerçevesinde göstericiler, başkent İslamabad'a ilerliyor.

İslam Ulema Camiası - Fazl (JUI-F) partisinin başı çektiği, ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ile birçok muhalefet partisinin ise destek verdiği yürüyüşün, 28 Ekim'deki başlangıcının ardından yarın başkent İslamabad'a ulaşması bekleniyor.

Başbakan İmran Han'ın istifa etmesini, seçimlerin yenilenmesini ve artan vergiler ile fiyatların düzenlenmesini talep eden göstericiler, Karaçi ve Faysalabad gibi şehirlerin ardından bugün ülkenin en büyük eyaleti olan Pencap'ın başkenti Lahor'a ulaştı.

Burada JUI-F lideri Mevlana Fazlurrahman'ın da katıldığı protestonun ardından göstericiler araçlarla ve otobüslerle başkent İslamabad'a doğru yola çıktı.

Protestoların Han'ın istifasına ya da iktidarla muhalefet anlaşana kadar sürmesi beklenirken, konuyla ilgili AA muhabirine konuşan JUI-F'in önde gelenlerinden Kari Osman, protesto süresinin tüm muhalefetin ortak kararıyla belirleneceğini söyledi.