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Pakistan'da göstericiler İslamabad'a doğru yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 21:51 | Son Güncelleme

Başbakan İmran Han'ın istifasını, seçimlerin yenilenmesini, artan vergiler ve fiyatların düzenlenmesini talep eden göstericiler, Lahor'dan başkent İslamad'a doğru yola çıktı

Pakistan'da muhalefet partilerinin, seçimlerde usulsüzlük iddiaları ve ekonomik gidişatı protesto etmek için başlattıkları Özgürlük Yürüyüşü çerçevesinde göstericiler, başkent İslamabad'a ilerliyor.

İslam Ulema Camiası - Fazl (JUI-F) partisinin başı çektiği, ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ile birçok muhalefet partisinin ise destek verdiği yürüyüşün, 28 Ekim'deki başlangıcının ardından yarın başkent İslamabad'a ulaşması bekleniyor.

Başbakan İmran Han'ın istifa etmesini, seçimlerin yenilenmesini ve artan vergiler ile fiyatların düzenlenmesini talep eden göstericiler, Karaçi ve Faysalabad gibi şehirlerin ardından bugün ülkenin en büyük eyaleti olan Pencap'ın başkenti Lahor'a ulaştı.

Burada JUI-F lideri Mevlana Fazlurrahman'ın da katıldığı protestonun ardından göstericiler araçlarla ve otobüslerle başkent İslamabad'a doğru yola çıktı.

Protestoların Han'ın istifasına ya da iktidarla muhalefet anlaşana kadar sürmesi beklenirken, konuyla ilgili AA muhabirine konuşan JUI-F'in önde gelenlerinden Kari Osman, protesto süresinin tüm muhalefetin ortak kararıyla belirleneceğini söyledi.

İslamabad'da yürüyüş nedeniyle bazı yollar kapatılırken, İslamabad Emniyet Müdürlüğü sosyal medya üzerinden açık olan yolları, göstericilerin kullanacağı park alanlarını ve yürüyüş güzergahlarını paylaştı.

Yürüyüş öncesi muhalefet partilerine belirtildiği üzere devlet binaları ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu Kırmızı Bölge'ye girişin yasak olacağı da paylaşımda vurgulandı.

Kentin birçok noktasına yolları kapatmak için konteynerler yerleştirilirken, Kırmızı Bölge girişlerine ise iki kat konteyner yerleştirildi.

- Görüşmeler sonuçsuz kalmıştı

Benzeri bir yürüyüşü 2014'de yapan ve 126 gün boyunca protestosunu sürdüren Başbakan Han, yürüyüşe izin verileceğini ancak protestoların ülkede yaşamı etkilememesini istemişti.

Han iktidarı, ayrıca yürüyüşlerin başlamadan bitmesi için muhalefet partileriyle görüşme kararı almıştı.

Savunma Bakanı Pervez Hattak ile buluşan muhalefet temsilcilerine eylemleri başlatmama ve sorunları siyasi arenada çözme teklifi yapılsa da geçen cuma günü yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Geçen yıl düzenlenen seçimde iktidara gelemeyen PML-N, Pakistan Halk Partisi (PPP), JUI-F ve Cemaati İslami partileri hükümete karşı ortak hareket etme, ortak başbakan çıkarma ve seçimleri protesto etme kararı alsa da meclis çoğunluğunu Han'ın partisi ve onu destekleyen partiler sağlamıştı.

Muhalefet bloğunun başını çeken Fazlurrahman, temmuz ayında yaptığı açıklamayla hükümete karşı halkı barışçıl gösteriler için sokağa çağırmış ve Ekim ayını işaret etmişti.

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