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Pakistan'da güvenlik noktasına saldırı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 14:32 | Son Güncelleme

Pakistan'da güvenlik noktasına saldırı: 2 ölü

DERA ISMAIL HAN (AA) - Pakistan'ın kuzeybatısındaki Daraban Kalan bölgesinde, bir güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

Polis yetkilisi Tarık Han, Daraban Kalan'da silahlı 8 kişinin güvenlik noktası yakınlarına motosikletlerle gelerek etrafa rastgele ateş açtığını belirtti.

Han, saldırganların açtığı ateşte yakınlarda bulunan bir gaz istasyonundaki 2 sivilin öldüğünü, bazı sivillerin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi.

Pakistan, Taliban, El-Kaide ve diğer terörist grupları askeri operasyonlarla temizlediğini iddia etse de ülkede terör saldırıları aralıklarla meydana geliyor.

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Pakistan polis saldırı

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