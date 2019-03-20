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Pakistan'da güvenlik noktasına saldırı: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 11:47 | Son Güncelleme

Pakistan'da güvenlik noktasına saldırı: 6 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir güvenlik noktasına yapılan silahlı saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.

Belucistan'ın Ziarat bölgesinde gerçekleşen saldırıya ilişkin bilgileri paylaşan Ziarat Kaymakam Yardımcısı Kadir Bakş Pirkani, silahlı teröristlerin güvenlik noktasına ateş açtığını söyledi.

Güvenlik noktasındaki 6 askerin hepsinin yaşamını yitirdiğini belirten Pirkani, teröristlerin kaçtığını kaydetti.

Pirkani, bölgede polis ve askerin kaçan teröristleri arama çalışması başlattığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Belucistan Eyaleti Pakistan

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