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'Göz damlası 80 kişiyi kör etti' iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 23.01.2020 11:26 | Son Güncelleme

Pakistan'daki bir hastanede göz tansiyonu tedavisi gören 80 kişinin, verilen göz damlası nedeniyle görme yetilerini kaybettiği iddia edildi.

'Göz damlası 80 kişiyi kör etti' iddiası

Ulusal basında yer alan habere göre Ravalpindi kentindeki Al Shifa isimli hastanede göz tansiyonu tedavisi gören vatandaşlara uygulanan göz damlası, bulanık görmeye ve enfeksiyona sebep oldu.

Tekrar hastaneye gidenlerden 80'inin görme yetisini kaybettiği ileri sürüldü.

Hastaneden yapılan açıklamada ise sayı 8 olarak duyurulurken, bunlardan da sadece birinin tamamen kör olduğu savunuldu.

Görme kaybına yol açan maddenin henüz bilinmediği aktarılan açıklamada, söz konusu göz damlasının ithal ilaç olduğu ve daha önce de kullanıldığı bildirildi.

Görme yetisini kaybettiğini belirten hastalardan Mansur Ahmed Kiani, hastanede 8 Ocak'ta tedavi gördüğünü belirterek, "Göz damlasının içindeki madde göz sinirlerimin zarar görmesine sebep olarak kör olmama neden oldu. Benimle aynı odada yatan başka bir hasta daha gözünü kaybetti." ifadesini kullandı.

Eski başbakanlardan Raja Pervez Eşref de kendi seçim bölgesinde bir kadının gözünü kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatırken, Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu (DRAP) da söz konusu damlanın inceleneceğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
göz tansiyonu Pakistan Ravalpindi göz damlası körlük

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