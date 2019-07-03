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Pakistan'da havalimanında silahlı saldırı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 10:24 | Son Güncelleme

Pakistan'da havalimanında silahlı saldırı: 2 ölü

Pakistan'ın Lahor kentindeki Allame İkbal Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, havalimanına taksiyle geldiği belirlenen iki saldırgan yolculara ateş açtı.

Rescue 1122 acil servis ekibinin paylaştığı bilgilere göre, olayda umreden dönen iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Polis yetkilisi Safdar Raza Gazi, ilk bulguların terör saldırısını değil kişisel husumeti işaret ettiğini söyledi.

Saldırının ardından isimleri Arşad ve Şan olarak açıklanan iki şüpheli yakalanarak havalimanı polis noktasına götürüldü.

Güvenliğin artırıldığı havalimanında giriş ve çıkışlar kapatıldı.

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Lahor Pakistan

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