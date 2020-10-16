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Pakistan’da hükümet karşıtı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 19:41 | Son Güncelleme

Pakistan’da Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) öncülüğünde hükümet karşıtı protesto düzenlendi.Pakistan’nın Pencap Eyaletine bağlı Gujranwala’daki 35 bin kişi kapasiteli Jinnah Stadyumu’nda 11 muhalefet partisinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) öncülüğünde hükümet karşıtı protesto düzenlendi.

Pakistan’da Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) öncülüğünde hükümet karşıtı protesto düzenlendi.

Pakistan’nın Pencap Eyaletine bağlı Gujranwala’daki 35 bin kişi kapasiteli Jinnah Stadyumu’nda 11 muhalefet partisinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) öncülüğünde hükümet karşıtı protesto düzenlendi. Stadyuma ülkenin dört bir yanından binlerce kişi geldi. Protestolar sırasında Başbakan Imran Khan’a istifa çağrısı yapıldı. Gösterilerde, PDM ittifakının parçası olan muhalefet partilerinin marşları çalındı.

Pakistan Halk Partisi (PPP) Genel Başkanı Bilawal Butto Zardari yaptığı açıklamada, partisinin demokrasi için birçok fedakarlık yaptığını vurguladı. Bilawal, parti çalışanlarının hükümet yetkilileri tarafından taciz edildiğini ifade ederek, Başbakan Khan’ın siyasi mitingler düzenlenmesine izin vereceğine dair söz verdiğini hatırlattı. Genel Başkan ayrıca Başbakan Khan’a seslenerek, “Hırsların yüzünden insanları hapse atamazsın” dedi.

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz’ın (PML-N) Başkan Yardımcısı Maryam Nawaz ise yaptığı açıklamada, PML-N’nin tutuklu lideri ve eski Pencap Eyalet Başbakanı Shehbaz Sharif için bu gösterilere katıldığını aktararak, ”Kendimi Pakistan ve halk için bu mücadeleye adadım” dedi.

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