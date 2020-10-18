HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pakistan’da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Pakistan’da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 20:56 | Son Güncelleme

Pakistan’da Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) öncülüğünde hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.Pakistan’ın Sind eyaletinin başkenti Karaçi’deki Bagh e Jinnah Stadyumu’nda 11 muhalefet partisinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) öncülüğünde hükümet karşıtı protesto düzenlendi.

Pakistan’da Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) öncülüğünde hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.
Pakistan’ın Sind eyaletinin başkenti Karaçi’deki Bagh e Jinnah Stadyumu’nda 11 muhalefet partisinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) öncülüğünde hükümet karşıtı protesto düzenlendi. Stadyuma ülkenin dört bir yanından binlerce kişi geldi. Protestolar sırasında Başbakan Imran Khan’a istifa çağrısı yinelendi.
Protestolara, Pakistan Müslüman Birliği’nin (PML-N) Başkan Yardımcısı Maryam Nawaz, Pakistan Halklar Partisi (PPP) Başkanı Bilawal Butto Zardari ve Jamiat Ulema-e-İslam (JUI-F) Başkanı Maulana Fazlur Rehman Jalsa katıldı. Zardari yaptığı açıklamada, “Muhalefet baskıcı hükümdarı devirmek için birlikte çalışacak” ifadelerini kullanırken, muhalefetin işsizliği, enflasyonu ve yoksulluğu protesto ettiğini vurguladı.
Nawaz ise kimsenin seçilmiş temsilcilerini görevden alma hakkına sahip olmadığını ifade ederek, "Hükümetleri kurup onları devirmesi gereken sizlersiniz” dedi.
Hükümeti eleştirerek, zamanının dolduğu uyarısında bulunan Jalsa,"Sahte yöneticiler kaderleriyle tanışmak üzereler" ifadelerini kullandı. Jalsa, "Demokrasi güneşinin yakında yükselmek üzere eğer pes etmezseniz hükümet Aralık ayını göremeyecek" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'O sahneyi unutamadım!''O sahneyi unutamadım!'
Feci kaza! 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadıFeci kaza! 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Market arabasını tutarken dikkat!Market arabasını tutarken dikkat!
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 'koronavirüs' genelgesi
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 'koronavirüs' genelgesi
Dün akşam evlendi, kahvaltıdan sonra intihar etti!
Dün akşam evlendi, kahvaltıdan sonra intihar etti!
Denizli Valisi özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Denizli Valisi özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Talu'nun zor anlar! 'Bir o.... buluyorlar' deyince şoke oldu
Talu'nun zor anlar! 'Bir o.... buluyorlar' deyince şoke oldu
Tangasını göstermek istedi! Türk ve Azeri takipçilerden yorum yağdı
Tangasını göstermek istedi! Türk ve Azeri takipçilerden yorum yağdı
Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı
Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Diğer Haberler
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’dan, Kılıçdaroğlu hakkında flaş iddia
MHP'den Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı iddia
Kahramanmaraş'ta ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Feci kaza! 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Kırkağaç'ta ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı felç etti
Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı felç etti
Aksaray'da korkunç olay! Zihinsel engelli genç babasını öldürdü
Korkunç olay! Zihinsel engelli genç babasını öldürdü
18 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
18 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Konya'da korkunç kaza! Kaldırımda yürüyen aileye otomobil çarptı
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.