HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 36 ölü

Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 36 ölü

07.06.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'ın güneyinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Kurtarma görevlileri yaralıları yakındaki hastanelere götürdü. Bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 36 ölü

Pakistan'ın güneyinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Kurtarma görevlileri yaralıları yakındaki hastanelere götürdü. Bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Kaza, sabahın erken saatlerde Karaçi'den yola çıkan Millat Ekspres treninin Sindh bölgesinde devrilip, bir başka raya düşmesi sonrası meydana geldi. Rawalpindi'den gelen Sir Syed Ekspres treni, raya düşen bu trenle çarpıştı ve daha sonra devrildi.

Reuters haber ajansına konuşan Ghokti bölgesinden üst düzey yetkili Osman Abdullah, trenlerin altında kaç kişinin mahsur kaldığını bilmenin zor olduğunu söyledi.

Abdullah, "6-8 vagon tamamen tahrip oldu. Bir yataklı vagon, bir klimalı vagon ve 50 kadar kişinin olduğu ekonomi sınıfı var. Diğer trende de 50-60 kişi vardı" diye konuştu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir demiryolu sözcüsü de "Kazanın olduğu yer uzak ve kurtarma çalışmalarında zorluklar yaşıyoruz" dedi.

Başbakan Imran Khan kazanın kendisini "şoka uğrattığını" söyledi ve kapsamlı bir soruşturma sözü verdi.

https://twitter.com/ImranKhanPTI/status/1401754056226480128

Geniş bir demiryolu ağına sahip Pakistan'da trenle seyahat, özellikle orta ve alt gelir grubundakiler tarafından tercih ediliyor.

Ancak vagonlar genelde çok kalabalık, trenler de bakımsız.

Çeşitli kazalarda 150 kişi öldü

Pakistan'da son yıllarda çok sayıda kişinin öldüğü bir dizi tren kazası yaşandı.

2013-2019 arasında çeşitli kazalarda 150 kişi yaşamını yitirdi.

Geçen yıl Temmuz ayında Pencap bölgesinde bir trenin bir minibüse çarpması sonucu 21 kişi ölmüştü.

Ekim 2019'da Karaçi'den Rawalpindi'ye giden bir trende tüp patlaması yüzünden 70, Temmuz 2019'da meydana gelen bir diğer kazada da 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistan'da trende yolcuların kullandığı tüpler patladı: En az 73 ölü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek düşmanınız pandemi değil!Tek düşmanınız pandemi değil!
Ülkede tren kazası: 30 ölü, 50 yaralıÜlkede tren kazası: 30 ölü, 50 yaralı
Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü

En Çok Okunan Haberler

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.