Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 36 ölü

Pakistan'ın güneyinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Kurtarma görevlileri yaralıları yakındaki hastanelere götürdü. Bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Kaza, sabahın erken saatlerde Karaçi'den yola çıkan Millat Ekspres treninin Sindh bölgesinde devrilip, bir başka raya düşmesi sonrası meydana geldi. Rawalpindi'den gelen Sir Syed Ekspres treni, raya düşen bu trenle çarpıştı ve daha sonra devrildi.

Reuters haber ajansına konuşan Ghokti bölgesinden üst düzey yetkili Osman Abdullah, trenlerin altında kaç kişinin mahsur kaldığını bilmenin zor olduğunu söyledi.

Abdullah, "6-8 vagon tamamen tahrip oldu. Bir yataklı vagon, bir klimalı vagon ve 50 kadar kişinin olduğu ekonomi sınıfı var. Diğer trende de 50-60 kişi vardı" diye konuştu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir demiryolu sözcüsü de "Kazanın olduğu yer uzak ve kurtarma çalışmalarında zorluklar yaşıyoruz" dedi.

Başbakan Imran Khan kazanın kendisini "şoka uğrattığını" söyledi ve kapsamlı bir soruşturma sözü verdi.