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  4. Pakistan'da iklim değişikliği ve hava kirliliği yılda 128 bin can alıyor

Pakistan'da iklim değişikliği ve hava kirliliği yılda 128 bin can alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 15:18 | Son Güncelleme

Pakistan'da iklim değişikliği ve hava kirliliği yılda 128 bin can alıyor

Pakistan'da, iklim değişikliği ve hava kirliliğine bağlı nedenlerle her yıl 128 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistan Senatosu İnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, ülkedeki hava kirliliğinin yüzde 43'ünün ulaştırma ve enerji sektöründe kullanılan kalitesiz yağlardan kaynaklandığı ifade edildi.

Raporda, iklim değişikliği ve hava kirliliği nedeniyle yılda doğrudan veya dolaylı olarak yaklaşık 128 bin kişinin öldüğü ifade edildi.

Kirlilik ve iklim değişikliği nedeniyle ülkede yaş ortalamasının 2 ila 5 yıl düştüğü belirtilen raporda, Pakistan'ın 2021 yılından önce çevre dostu yakıtlara geçişinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Komisyon Başkanı Mustafa Navaz Kohar, teknolojik gelişmelere rağmen 1997'den beri akaryakıt kullanımına ilişkin yasal düzenleme yapılmadığını söyledi.

Kohar, hava kirliliğinin, iklim değişikliğini de tetiklediğini belirterek çevre dostu akaryakıt kullanımına geçilmesinin önemine vurgu yaptı.

Hava kirliliğinin çocuklarda organları zayıflattığını kaydeden Kohar, iklim değişikliği ve hava kirliliği nedeniyle tarım ürünlerinde verimlilik ve ekilebilir alanların azaldığını, sağlık masraflarının ise arttığını sözlerine ekledi.

Kohar, Pakistan'ın iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Komisyon Başkanı Kohar ayrıca otomobil endüstrisi, petrol üreticileri ve diğer paydaşları bir araya getirerek iklim değişikliği ve hava kirliliğine karşı adım atacaklarını da kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
iklim değişikliği Pakistan Pakistan Senatosu

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