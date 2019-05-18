Pakistan’da ilginç gelenek: tenekeden defterler

Pakistan’da yoksul bölgelerdeki öğrenciler yıllardır taşla teneke levhalara yazarak okumayı öğreniyor.

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Pakistan’ın kırsal kesimlerinde eğitim ciddi bir sorun. Yüzde yirmisi yoksulluk sınırının altında yaşayan ülke halkı, eğitimdeki sorunları kendilerine has yöntemlerle çözüyor. Bu yöntemlerden en eskisi ise taşla tenekelere yazmak.

Çöl ikliminin hakim olduğu Sindh eyaletine bağlı Tharparkar şehrinde öğrenciler, defter bulmakta güçlük çektikleri için kireç taşına benzer bir taşla tenekeden levhalara yazarak okuma öğreniyor. Doldurdukları tenekeleri işleri bitince elleriyle silen öğrenciler böylece defter, silgi, kalem ve kalem tıraş gibi malzemelere ihtiyaç duymuyor.

