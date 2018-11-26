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Pakistan'da Imran Han hükümetinin 100 günlük bilançosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 17:56 | Son Güncelleme

Vatandaşlar ve siyasi yorumcular, Imran Han ve hükümetinin 100 günlük performansının henüz seçim öncesi vaatlerini yerine getirebileceğinin işaretini vermediğini düşünüyor

Pakistan'da Başbakan Imran Han liderliğindeki yeni seçilen hükümetin 100 günlük icraatında başardıkları ve başaramadıkları tartışılıyor.

Anadolu Ajansı muhabiri, Han hükümetinin iktidardaki 100 günlük performansını değerlendirmek üzere vatandaşlarla ve siyasi yorumcularla konuştu.

18 Ağustos'ta göreve başlayan hükümet 26 Kasım'da iktidardaki 100 gününü doldurdu. Ancak vatandaşlar ve yorumcular Han'ın henüz "değişim" vaatlerini yerine getirecek icraatları yapabileceğine dair olumlu işaretler vermediğini düşünüyor.

Yerel bir şirkette muhasebeci olan Haydar Cemali, Han'ın ilk 100 günde vaatlerinin tam aksi icraatlar yaptığını belirterek, "Mucize beklediğimiz yok. Ama en azından petrol ve elektrik gibi temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışlarından olumsuz etkilenen sıradan insanları rahatlatacak bazı adımlar atabilirdi." dedi.

Hükümetin yerel para birimi Pakistan Rupisi'nin dolar karşısındaki değer kaybının ardından elektriğe, petrole ve doğal gaza zam yaptığını hatırlatan Cemali, "Enflasyon ve fiyat artışları son 3 ayda kötüden daha kötüye gitti." ifadesini kullandı.

Bilgisayar teknisyeni Naim Abbasi ise Han hükümetinin yolsuzluğa karşı tutumu nedeniyle takdir ettiğini söyledi. Han'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'ın teröre karşı savaştaki rolünü küçümseyen sosyal medya mesajlarına tavizsiz yanıt vermesini de öven Abbasi, "Bu hükümetin henüz parlak bir kalkış gerçekleştiremediği doğru... Ancak bu hükümetin mevcut ekonomik koşullar konusundaki dürüstlüğünü ve bu koşulları değiştirme konusunda geleceğe dönük gösterdiği iradeyi de takdir etmek gerek." diye konuştu.

Siyasi cephede gözlemciler Han hükümetinin 100 günde henüz meclisten herhangi bir yasal düzenleme geçirmediğine dikkati çekti.

100 günlün icraatın bir hükümeti değerlendirebilmek için yeterli süre olmadığını ifade eden siyasi yorumcu Zahid Hüseyin, "Fakat ne yazık ki Han bugüne kadar hükümetinin gittiği yöne ve izlediği siyasete dair toplumda güven yaratmayı başaramadı. Ülkenin karşısındaki ekonomi, yönetim ve terör gibi büyük problemlere yeterince odaklanmış gibi görünmüyor. Bir başbakandan çok muhalafet lideri gibi hareket ediyor." dedi.

Pakistan'da 25 Temmuz'da yapılan genel seçimlerde oyların çoğunluğunu alan Han seçim kampanyasını 6 temel vaat üzerine kurmuştu. Yönetimde reform, federatif yapının güçlendirilmesi, ekonomik büyümenin canlandırılması, tarımın geliştirilmesi, su kaynaklarının korunması, sosyal güvenlik reformu ve ulusal güvenliğin korunması, Han'ın başlıca vaatleri arasındaydı.

66 yaşındaki eski kriket yıldızı Han, ayrıca ekonomiyi canlandıracak icraatlar yapmayı vaat etmiş, 10 milyon yeni istihdam yaratacaklarını, özel sektörün düşük maliyetli 5 milyon yeni konut inşa etmesini sağlayacaklarını, temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışlarını durduracaklarını, enerji krizine çözüm bulacakları ve ülke ekonomisinde çığır açacak milyar dolarlık Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) yatırımlarını gerçekleştirme sözü vermişti.

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İmran Han Pakistan

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