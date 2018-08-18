HABER

Pakistan'da İmran Han yemin ederek görevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 09:25 | Son Güncelleme

Pakistan'da İmran Han yemin ederek görevine başladı

Başbakan seçilen Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han, yemin ederek göreve başladı.

Pakistan Ulusal Meclisinde dün başbakan seçilen Han, Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'in huzurunda yemin etti. Yemin töreninin açılışı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Hüseyin'in okuduğu yemin metnini tekrarlayan Han, Pakistan'ın 22. başbakanı oldu. Han, yemini ederek görevi geçici hükümetin Başbakanı Nasırül Mülk'ten teslim aldı.

Törende geçici hükümet üyelerinin yanı sıra kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları hazır bulundu.

Han'ı yemin töreninde ailesi ve partilileri dışında kriket oynadığı dönemden arkadaşları ile Hintli kriketçiler de yalnız bırakmadı. Törene Hindistan'ın kriket efsanelerinden Navjot Singh Sidhu ile Ramiz Raja da katıldı.

Törene katılacak davetlilerin sayısı Han'ın "devlet harcamalarını azaltma" politikası nedeniyle düşük tutuldu.

Başbakan Han, kuracağı bakanlar kurulunu gelecek günlerde açıklayacak ve seçilen bakanlar da Cumhurbaşkanı Hüseyin'in huzurunda yemin edecek.

Pakistan'da başbakanlar istediği kadar bakan atama yetkisine sahip olsa da Han, daha önce yaptığı açıklamada 21 olan bakan sayısını düşürmeyi planladığını söylemişti.

PARTNERNormal bir kedinin 5 katı! İşte Taci...Normal bir kedinin 5 katı! İşte Taci...
Adilcevaz’da plaj futbolu heyecanıAdilcevaz’da plaj futbolu heyecanı
Vedat Milor: Yedikleri yemekten verdikleri oyu bilirimVedat Milor: Yedikleri yemekten verdikleri oyu bilirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pakistan Pakistan Başbakanı İmran Han Pakistan Cumhurbaşkanı Memnün Hüseyin

En Çok Okunan Haberler

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vedat Milor: Yedikleri yemekten verdikleri oyu bilirim

Vedat Milor: Yedikleri yemekten verdikleri oyu bilirim

İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu

İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu

Sayısal Loto sonuçları - 18 Ağustos Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

Sayısal Loto sonuçları - 18 Ağustos Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

Kadıköy’de bir apartmanın bahçesinde erkek cesedi bulundu

Kadıköy’de bir apartmanın bahçesinde erkek cesedi bulundu

Adana'da dehşete düşüren olay! Önce eşine saldırdı, sonra evi ateşe verdi

Adana'da dehşete düşüren olay! Önce eşine saldırdı, sonra evi ateşe verdi

Günlük burç yorumları: 18 Ağustos Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 18 Ağustos Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.