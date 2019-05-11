Pakistan'da İran sınırını geçmeye çalışan 15 terörist öldürüldü

Pakistan Sınır Kuvvetleri Komutanı Muazzam Jah Ansari, Pakistan'dan İran'a geçmeye çalışan 15 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Pakistan parlamentosunun üst kanadı Senato'yu bilgilendiren Ansari, 18 Nisan'da Belucistan'ın Ormara bölgesinde 14 yolcunun öldürülmesi olayına karışanlara yönelik operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Operasyon kapsamında İran sınırını geçmeye çalışan bir grupla çatışma yaşandığını belirten Ansari, burada 15 silahlı teröristin ölü olarak ele geçirildiğini söyledi.

Ansari, öldürülen teröristlerin Ormara'daki saldırının da failleri olduğunu ifade etti.

İran-Pakistan sınırına tel çekme işlemlerinin de devam ettiğini anlatan Ansari, çalışmaların 4 yıl içinde tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

Pakistan ordusu sözcüsü Asıf Gafur da yaptığı basın toplantısında iki ülke sınırındaki Pakistan askeri varlığını arttırdıklarını belirterek, "Ortak sınırımızın iki tarafında da yaşanabilecek her türlü saldırı karşısında İran'la iş birliği içerisindeyiz." diye konuştu.

İki ülke, kendi sınırlarında yaşanan bazı terör saldırıları nedeniyle diğer ülkeyi gerekli önlemleri almamakla itham ediyor.