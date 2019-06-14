Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, İslamabad Belediyesi tarafından cumhurbaşkanlığı bahçesinde kurulması planlanan hayvanat bahçesine yerleştirilmek üzere açılan yaklaşık 2 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 75 bin lira) değerindeki kuş kafesi ihalesini iptal ederek belediyeye soruşturma başlattı.

Geo News haber sitesinde çıkan haberin ardından siteye bugün açıklama yapan Pakistan Cumhurbaşkanlığı, İslamabad Belediyesinin Macaw türü papağanlar için kafesler yapmak üzere ihale ilanı verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığında kurulması planlanan mini hayvanat bahçesinde yer alacak kafeslerin toplam değerinin 1 milyon 948 bin Pakistan rupisi olduğu belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı, ihale ilanının derhal geri çekilmesi ve gerekli soruşturmanın başlatılması emrini verdi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ihale ilanının Cumhurbaşkanlığı ve gerekli üst birimlerden izin alınmadan verildiği kaydedildi.

