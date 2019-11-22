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Pakistan'da kadın katılımcıların davet edilmediği feminizm paneline tepki: 'Artık televizyonlarda yalnızca erkek konuşmacılar görmekten bıktık'

22.11.2019 06:08 | Son Güncelleme

Pakistan'da düzenlenen feminizm paneline tek bir kadın konuşmacının bile davet edilmemesi büyük tepkiye neden oldu. Kurul tepkiler üzerine iki kadın konuşmacı davet etti. Uzmanlar "Artık sadece erkek konuşmacı görmekten bıktık" dedi.

Pakistan'da kadın katılımcıların davet edilmediği feminizm paneline tepki: 'Artık televizyonlarda yalnızca erkek konuşmacılar görmekten bıktık'

Pakistan Sanat Kurulu'nun feminizmle ilgili düzenlediği panele hiç kadın konuşmacı çağırmayıp sadece erkeklerle feminizmi tartışma planları ülke genelinde tepki çekti.

Pakistan'da sanat ve kültür etkinliklerini geliştirme amaçlı programlar düzenleyen kurul, tepkiler üzerine geri adım atıp programa iki kadın katılımcı ekledi.

Cuma günü Karaçi'de düzenlenecek olan etkinliğin adı da tartışma yarattı.

Asıl adı 'Feminizm: Başka bir perspektif' olan panel alay konusu olunca adı da 'Feminizmi Anlamak' olarak değiştirildi.

Organizatörler erkek uzmanların feminizmle ilgili görüşlerini paylaşacaklarını söyledi ama birçokları bunun doğru bir karar olup olmadığını sorguladı.

Tartışma Pakistan'da sosyal medyanın en çok tartıştığı konuların başında geldi.

Ağırlıklı olarak ataerkil bir yapıya sahip olan Pakistan'da yalnızca erkek katılımcılarla düzenlenen feminizm paneli, ülkede kronikleşen cinsiyet eşitsizliğinin de bir uzantısı olarak görüldü.

İki kadın konuşmacı eklenmeden önce programda adı geçen tek kadın, moderatör Uzma el Karim'di. Ama el Karim'in de adı panelin tanıtım posterlerinde erkek konuşmaların en altında yer alıyordu.

Programa dâhil edilen kadın konuşmacılar, feminist Mehtab Akbar Raşid ve gazeteci Quatrina Hüseyin oldu. Değişiklik sonrası moderatör el Karim'in de adı posterde daha görünür hale getirildi.

Twitter'da bazıları erkeklerin neden kadın konuşmacısız feminizm paneline katılmayı kabul ettiklerini sorguladı ve feminizmi kendi çıkarları için kullanmakla suçladı.

Programı eleştirenler erkeklerin feminizmle ilgili görüşlerini paylaşmalarının değil, panelde hiç kadın olmamasının sorun yarattığını söyledi.

Erum Haider adlı bir Twitter kullanıcısı "Feminist olduğunu bildiğim erkekler bu panele katılmaya utanırdı" dedi.

Erkekler feminizm hakkında konuşmalı mı?

BBC Urduca'ya konuşan panelin moderatörü el Karim, "Amacımız, medyada karar verici pozisyonunda olan erkeklerin feminizmin anlaşılması hakkında konuşmalarıydı. Onların da görüşünü almak istedik çünkü kamuoyunu etkileme gücüne sahipler. Bu nedenle adı 'Başka bir perspektif''ti" dedi.

Panelin erkek katılımcılarından insan hakları aktivisti Jibran Nasir de panelin ilk adının yanıltıcı olduğunu söyledi:

"Panele, erkeklerin diğer erkekler hakkında konuşacağını, erkekliğin yeniden masaya yatırılacağını ve erkeklerin neden feminizme ihtiyaç duyduğunun tartışılacağını söylemişlerdi. Feminizmin ne olduğunu veya kadınların erkeklerle ilgili sorunları hakkında konuşmayacaktım."

Nasir, panelin konusunun kendisine kesin bir çerçeveyle anlatılıp anlatılmadığı hakkında yorum yapmayı ve panelde kadın katılımcı olmadığına dair bilgisi olup olmadığını söylemeyi reddetti ve "O kadar da önemli bir mesele değil" dedi.

Nasir, "İnsanlar bazı itirazlarını dile getirdiler, yönetim de bazı değişiklikler yaptı, ben bu etkinlikte sadece bir katılımcıyım" dedi.

Lahor Üniversitesi İşletme Fakültesi Profesörü Nida Kirmani, erkeklerin feminizm hakkında konuşmasının meşru olduğunu söyledi ama Pakistan Sanat Kurulu'nun panelin konusunu yeterince açıklayamadığını ifade etti.

Kirmani, panelin sosyal medyada bu kadar tepki çekmesinin de bundan kaynaklandığını belirtti:

"Bu tepkilerin en büyük sebeplerinden biri de, artık televizyonlarda yalnızca erkek panelistler görmekten bıkmış olmamız. Nadiren bir kadının öne çıkarıldığını görüyoruz ve bu da birçok kişiye normal geliyor."

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