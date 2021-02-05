Pakistan’da Keşmir Dayanışma Günü’nde ikinci patlama: 2 ölü, 4 yaralı

Pakistan’ın Quetta kentinde 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen gösteri sırasında meydana patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, olay yerindekilerin can havliyle kaçtığı görüldü.

Pakistan’da "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" kapsamında düzenlenen yürüyüş ve gösteriler sırasında bombalı saldırılar sürüyor. Belucistan eyaletinin Quetta kentindeki Keşmir gösterisi sırasında park halindeki bir kamyonun bulunduğu yerde patlama meydana geldi. Yetkililer patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, bir kamyonun yanında meydana gelen patlamanın ardından çevredekilerin can havliyle kaçıştığı görülüyor.

Saldırının sorumluluğunu henüz kimse üstlenmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Bomba imha ekibinin inceleme yapmak üzere olay yerine ulaştığı belirtilirken, polis kamyona patlayıcı madde yerleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan bugün Belucistan eyaletinin Sibi bölgesinde "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" kapsamında düzenlenen yürüyüşe yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 2’si çocuk 16 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

