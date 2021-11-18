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Pakistan'da Kimyasal Hadım Cezası Yasalaştı

18.11.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan parlamentosu, yeni bir cinsel saldırı yasasını kabul etti. Kabul edilen yasa tecavüz suçu işleyenlere kimyasal hadım uygulanmasını da öngörüyor

Pakistan parlamentosu, yeni bir cinsel saldırı yasasını kabul etti. Kabul edilen yasa tecavüz suçu işleyenlere kimyasal hadım uygulanmasını da öngörüyor.

Söz konusu yasa ülkede son dönemde kadın ve çocuklara yönelik artan tecavüzlere karşı toplumda oluşan yoğun tepki üzerine hazırlandı.

Yasa uyarınca ülke genelinde tecavüz ve cinsel saldırı davalarına bakacak özel yetkili mahkemeler kurulacak. Bu mahkemelerin 4 ay içerisinde cinsel suça dayalı davaları sonuçlandırması gerekecek.

Yasanın uygulamaya girmesiyle birlikte ülke genelinde cinsel suçlara karışanlara dair bir veri bankası oluşturulurken mağdurların kimlikleri de koruma altına alınacak.

Yasa tecavüz suçundan ceza alan kişilerin aralarında idam, ömür boyu hapis ve kimyasal hadım da bulunan cezalara çarptırılmasını öngörüyor.

Pakistan’da mevcut durumda cinsel saldırı davalarının sadece yüzde 4’ü bir sanığa bir ceza verilmesiyle sonuçlanıyor.

Ülkedeki insan hakları örgütleri yeni yasayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken uygulamada da bazı iyileştirmeler beklediklerini dile getiriyorlar. Yasal uzmanlar ülkedeki tecavüz davalarının çok uzun sürdüğünü bu süreçte de suçluların bir şekilde cezalardan kaçtıklarına dikkat çekiyorlar.

Mevcut durumun ülkede kadınları cinsel saldırılar karşısında yasalar önünde hak aramaktan vazgeçirdiğine de dikkat çekiliyor.

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