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Pakistan'da korona alarmı: Hastanelerde yer kalmadı

09.06.2020 14:10 | Son Güncelleme

Pakistan'da hastaneler, yatak kapasitesinin yetersizliği nedeniyle hastaları geri çevirmeye başladı.

Pakistan'da korona alarmı: Hastanelerde yer kalmadı

Ülkede koronavirüs vakalarında tahmin edilen pik noktasına bir ay kala bu duruma gelinmesi endişeleri artırdı.

Pakistan'daki hastaneler, artan koronavirüs vakalarıyla baş etmekte giderek güçlük çekiyor.

Yetkililer, hastanelerdeki yatak sayısının şimdiden yetersiz kaldığını belirtiyor. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Pakistan Tabipler Birliği Genel Sekreteri Sacid Kasiyer, "Hastaneler koronavirüs hastalarını geri çevirmeye başladı çünkü yataklar tükeniyor" dedi.

Büyük kentlerde hem devlete bağlı hem de özel hastanelerde salgınla mücadele için yeterli donanım ve eğitimli personel bulunmadığını belirten Kasiyer, "Sağlık sistemiz, salgın pik yaptığındaki muhtemel hasta akınıyla baş edemez" ifadesini kullandı.

Pakistanlı bir yetkili, dün yaptığı açıklamada büyük kentlerde Haziran sonuna kadar binden fazla suni solunum cihazı destekli yatağa ihtiyaç olduğunu bildirmişti. Ülkede pik noktasına yaklaşık bir ay sonra ulaşılması bekleniyor.

SON 24 SAATTE 105 CAN KAYBI

Pakistan'da şu ana kadar 108 binin üzerinde koronavirüs vakası tespit edildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, koronavirüs nedeniyle 2 bin 172 kişinin hayatını kaybettiği ülkede son 24 saatte 4 bin 646 yeni vaka kaydedildi. Aynı süre zarfında 105 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

İlk koronavirüs vakasının 26 Şubat'ta tespit edildiği Pakistan, şu an dünyada koronavirüsten en çok etkilenen 15'inci ülke konumunda.

220 milyonu aşkın nüfusla dünyanın en kalabalık beşinci ülkesi olan Pakistan'da bin 279 devlet hastanesi, 6 binin üzerinde de sağlık ocağı var. Ülkede, 963 kişi başına bir doktor, bin 608 kişi başına da bir yatak düşüyor.

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