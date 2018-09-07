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Pakistan'da kuraklık uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 19:31 | Son Güncelleme

Pakistan'da kuraklık uyarısı

Pakistan Meteoroloji Departmanı (PMD) ülkenin güney eyaletleri için yılın ikinci kuraklık uyarısını yaptı.

Ülkenin güneyindeki Sindh ve Belucistan eyaletleri için yapılan uyarıda su sıkıntısı yaşanacağı için tedbir alınması uyarısında bulunuldu.

PMD'den yapılan açıklamaya göre mayıs-ağustos ayları arasında beklenen muson yağmurlarının ülke genelinde geçen yıla göre yüzde 24 düştüğü belirtildi.

Sindh eyaletinin geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 69,5 daha az yağış aldığını belirten PMD, Belucistan'ın yüzde 45, kuzeydeki Hayber Pahtunhva eyaletinin ise yüzde 49 daha az yağış aldığını açıkladı.

Açıklamada Alt Kıta'da kışın ekilen ve baharda hasadı yapılan ve "rabi" adı verilen bitkilerin susuzluktan etkileneceği belirtilerek, "Mangla barajındaki suyun azalması ve gelecek üç ayda beklenen düşük yağışlar nedeniyle çiftçiler rabi ürünlerini yetiştirmede su sıkıntısı yaşayabilirler." ifadesine yer verildi.

Buğday, yulaf, nohut, patates, soğan, havuç ve domates gibi ürünler rabi bitkileri arasında yer alıyor.

PMD, Pencap eyaletinin güney bölgelerinde de kuraklık yaşanabileceği tahmininde bulundu. İslamabad ve Ravalpindi kentleri için kuraklık uyarısı yapılmadı.

Pakistan medyasına konuşan PMD sözcüsü Halid Malik, gelecek yıllarda durumun daha da kötüleşmesini beklediklerini söyledi.

Malik, geçen yıl yağan yağışların da ortalamanın altında olduğunu belirterek, sadece bu yılın ağustos ayında Sindh'e yağan yağışın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90 daha düşük olduğunu da sözlerine ekledi.

Ülkenin güneyi için son olarak haziran ayında kuraklık uyarısı yapılmıştı. Bu dönemde sıcaklar nedeniyle 70'e yakın vatandaş hayatını kaybetmişti.

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