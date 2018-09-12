HABER

Pakistan'da maden kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 11:36 | Son Güncelleme

Göçük altında kalan 6 işçi öldü

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Kohat kentinde kömür madeninde meydana gelen kazada 6 işçi hayatını kaybetti.

Kohat Kaymakam Yardımcısı Halid İlyas, gazetecilere yaptığı açıklamada, madende gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldiğini belirtti.

Patlama sırasında madende 11 işçinin bulunduğu bilgisini paylaşan İlyas, arama kurtarma ekiplerinin 6 kişinin cesedini çıkardığını kaydetti.

Yaralanan 3 madenci tedavi altına alındı.

Göçük altında kalan 2 madenciye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

PARTNERBu fotoğrafları anlamak için bir kere bakmak yetmiyor!Bu fotoğrafları anlamak için bir kere bakmak yetmiyor!
Yavru kediye cinsel istismar davası yarın görülecek!Yavru kediye cinsel istismar davası yarın görülecek!
Meslekleri zamana yenilen Romanlar, göçebe olduMeslekleri zamana yenilen Romanlar, göçebe oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pakistan Hayber Pahtunhva eyaleti Kömür Madeni Patlama

En Çok Okunan Haberler

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattı

Yer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattı

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Yavru kediye cinsel istismar davası yarın görülecek!

Yavru kediye cinsel istismar davası yarın görülecek!

Son dakika! MİT, Reyhanlı saldırısının kritik ismini Lazkiye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Son dakika! MİT, Reyhanlı saldırısının kritik ismini Lazkiye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Sokak ortasında rezalet! Küçük kız çocuğunu kucağına alıp istismar etmeye çalıştı

Sokak ortasında rezalet! Küçük kız çocuğunu kucağına alıp istismar etmeye çalıştı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Bu açıklama ile İstanbul adaylığına açıkça yeşil ışık yakıyor

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Bu açıklama ile İstanbul adaylığına açıkça yeşil ışık yakıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.