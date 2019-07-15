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Pakistan'da maden kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:37 | Son Güncelleme

Kaza sonucu 11 madenci mahsur kaldı

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madeninde yaşanan göçük sonrası 11 madencinin mahsur kaldığı bildirildi.

Dawn News televizyonunun aktardığı bilgiye göre Belucistan Eyalet Madencilik Bakanı Şefkat Feyyaz, Degari bölgesinde yaşanan çökme sonrası 11 madencinin yaklaşık 20 saattir mahsur kaldığını kaydetti.

Tünellerde zehirli gaz biriktiğini belirten Feyyaz, kurtarma çalışmaları için her türlü çabanın sarf edildiğini ifade etti.

Belucistan İşci Federasyonu tarafından yapılan açıklamada kurtarma çalışmaları eleştirilerek, "Neredeyse 24 saat geçmiş olmasına rağmen ne hükümet ne de maden sahibi işçilerin hayatıyla ilgili önemli bir çalışma yürüttü." ifadesi kullanıldı.

Pakistan Maden İşçileri Federasyonunun verilerine göre ülkede her yıl 100 ila 200 işçi, çalışma şartları ve iş güvenliği kaynaklı nedenlerle hayatını kaybediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Belucistan Eyaleti kömür madeni kazası Pakistan

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