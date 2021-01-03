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Pakistan’da madencilere saldırı: 11 ölü

03.01.2021 13:19 | Son Güncelleme:
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Pakistan’da maden ocağında çalışanları kaçıran silahlı saldırganlar 11 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı.Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Machh kasabasında bulunan bir kömür madeninde çalışanlar, silahlı saldırganlar tarafından kaçırıldı.

Pakistan’da maden ocağında çalışanları kaçıran silahlı saldırganlar 11 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı.
Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Machh kasabasında bulunan bir kömür madeninde çalışanlar, silahlı saldırganlar tarafından kaçırıldı. Polis, maden ocağının yakınlarında bulunan dağa kaçırılan madencilere silahlı saldırganlar tarafından ateş açıldığını ve saldırı sonucu 11 kişinin öldürüldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını söyledi. Düzenlenen operasyonun ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Hindistan Başbakanı Imran Khan, saldırıyı kınayarak, saldırganların bulunması talimatı verdi.

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