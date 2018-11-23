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Pakistan'da medresede patlama: 25 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 10:23 | Son Güncelleme

Pakistan'da medresede patlama: 25 ölü

Pakistan'da bir medresenin kapısına bırakılan bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

Güvenlik güçlerinin yerel medyayla paylaştığı bilgilere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinde Hangu kentinin Aşağı Orakzai bölgesindeki medresenin kapısına bırakılan bombanın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti.

35 kişinin de yaralandığını belirten güvenlik güçleri, yaralıların Kohat başta olmak üzere çevre illerdeki hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Bölge güvenlik güçleri tarafından güvenlik kordonu altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Hayber Pahtunhva eyaleti Pakistan

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