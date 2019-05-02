Pakistan'da Mevlana konferansı

Pakistan'daki Ulusal Modern Diller Üniversitesi (NUML) Türkçe Bölümü tarafından "Rumi Çağırıyor" isimli konferans düzenlendi.

Konferansa Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, NUML Rektörü Ziyauddin Najam, NUML Türkçe Bölüm Başkanı Nur Yasemin Rahoojo ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Mevlana'nın tevhid, ilahi aşk ve sevgi anlayışı üzerine Aziz Ali Najam ve Hümeyra Masihuddin'in konuşmalar yapıldığı konferansta NUML Türkçe Bölümü öğretim üyelerinden Şehabettin Dalar, Türk sufi müziğinden bir eser seslendirdi.

NUML öğrencilerinin oluşturduğu grup tarafından müzik dinletisinin yapıldığı konferansta yine öğrenciler tarafından Mesnevi'den beyitler okundu.

Konferans sonunda konuşan Yurdakul, Türkiye'nin Mevlana gibi bir değere sahip olduğu için şanslı olduğunu belirterek, "Mevlana'ya göre aşk tasavvufun temelidir. Onun beyitlerinde de bunu hissedebilirsiniz. Fuzuli'nin de dediği gibi alemde ne varsa merkezinde aşk vardır ve gerisi tamamen laftan ibarettir." dedi.

İslam dünyasında Mevlana gibi birçok düşünürün olduğunu söyleyen Yurdakul, bu kişilerin İslami düşünceyi de dünyaya tanıttığını kaydetti.

NUML Rektörü Najam da yaptığı konuşmasında, Mevlana'ya ilişkin etkinliklerin üniversite çatısında sürekli yapıldığını, gelecekte de Türk kültürü ve dili üzerine daha fazla etkinlik yapılacağını dile getirdi.

