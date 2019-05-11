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Pakistan'da Militanlar 5 Yıldızlı Otele Saldırdı

11.05.2019 19:57 | Son Güncelleme

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde silahlı dört kişinin, Çinli yatırımcılar tarafından işletilen Pearl Continental Oteli’ne saldırı düzenlediği bildirildi. Umman Denizi’ne kıyı Gvadr’da bulunan otelin koruması öldürülürken, hala silah seslerinin işitildiği bildiriliyor

Pakistan'da Militanlar 5 Yıldızlı Otele Saldırdı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde silahlı dört kişinin, Çinli yatırımcılar tarafından işletilen Pearl Continental Oteli’ne saldırı düzenlediği bildirildi. Umman Denizi’ne kıyı Gvadr’da bulunan otelin koruması öldürülürken, hala silah seslerinin işitildiği bildiriliyor.

Saldırıyı Belucistan Özgürlük Ordusu adlı grup üstlendi. Grubun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda silahlı dört kişinin fotoğrafları paylaşıldı ve saldırıyı bu kişilerin düzenlediği iddia edildi.

Pearl Continental Oteli yine Çin sermayesiyle işletilen dev limanın hemen yanında bulunuyor ve otel çoğunlukla Çin’den gelen konukları ağırlıyor.

Pakistan ordusu bölgenin kordon altına alındığını ve otelin tahliye edildiğini bildirdi. Bir süre sonra yapılan açıklamadaysa üç silahlı saldırganın ölü ele geçirildiği belirtildi.

Geçen ay da 14 Pakistanlı güvenlik görevlisi, Gvadr yakınlarında seyahat ettikleri otobüsten indirilerek öldürülmüştü. Bu saldırıyı da aynı Beluci ayrılıkçı örgüt üstlendi. Belucistan’ı Pakistan’dan ayırmaya çalışan militanlar, doğal kaynaklar açısından zengin olan bu bölgede sık sık güvenlik güçlerini hedef alıyor.

Pekin yönetimi milyarlarca dolarlık bir anlaşmayla Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru olarak bilinen proje kapsamında Gvadr’da bu dev limanı inşa etti. Liman Pakistan’ın tam Basra Körfezi’ne uzanan noktasında yer alıyor. Yetkililer bu limanın kısa sürede transit taşımacılık ve bölgesel ticaretin ana noktalarından bir olmasını amaçlıyor.

Pakistan Gvadr’a özel eğitimli güvenlik güçleri konuşlandırmıştı. Benzer şekilde bu güçler Çin’le ortak geliştirilen ülke genelindeki projelerde de koruma görevi üstleniyor. Bu güçler Çinli mühendisleri de militanların saldırısına karşı koruma görevini yerine getiriyor.

Pekin, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projesine büyük önem veriyor ve küresel Yol ve Kuşak İnisiyatifi’ının önemli bir ayağı olarak değerlendiriyor.

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