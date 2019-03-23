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Pakistan'da milli gün kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 12:53 | Son Güncelleme

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi: - "Savaşmak yerine daha çok eğitime, sağlığa, açlığa, işsizliğe ve aşırıcılığa yönelik çözümlere yönelmeliyiz. Zaman, Pakistan için büyüme ve refaha ulaşma zamanıdır. Bu, gazi ve şehitlerimizi anmanın en doğru yoludur" - Kutlamalara Türkiye, Azerbaycan ve Çin gibi ülkelerden askeri birlikler de katıldı

"Pakistan'ın Milli Günü", başkent İslamabad'da yapılan geçit töreni, uçak gösterileri ve konuşmalarla kutlandı.

Kutlamalara Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han, bakanlar kurulu üyeleri, Genelkurmay Başkanı Zubair Mahmud Hayat, kuvvet komutanları ile çok sayıda yerli ve yabancı devlet adamı, diplomat ve halk katıldı.

Hindistan'daki Müslümanların 23 Mart 1940'ta bağımsız devlet kurma taleplerinin kabul edilmesinin yıl dönümünde düzenlenen kutlamalarda onur konuğu olarak Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov yer aldı.

Kutlamalara ilk olarak başkent İslamabad'da 31, eyalet merkezlerinde ise 21 pare top atışıyla başlandı. Tören alanında devam eden kutlamalar Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı.

Ardından konuşma yapan Alvi, " 23 Mart, ulusal tarihimizde Alt Kıta Müslümanlarının Pakistan'la özgürlüğe ulaştıkları gün olarak bir dönüm noktasıdır. Geçmişte ve günümüzde Pakistan'ın egemenliğine karşı gelinen zamanlar oldu. Bizi savaşa zorladılar ancak biz onları püskürtmesini bildik." dedi.

Pakistan'ın barış ve egemenliğe saygıdan yana olduğunu ifade eden Alvi, barış arzusunun zayıflık olarak algılanmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Savaşmak yerine daha çok eğitime, sağlığa, açlığa, işsizliğe ve aşırıcılığa yönelik çözümlere odaklanmalıyız. Zaman, Pakistan için büyüme ve refaha ulaşma zamanıdır. Bu, gazi ve şehitlerimizi anmanın en doğru yoludur." diye konuştu.

Alvi'nin konuşmasının ardından askeri geçit ve uçak gösterileri yapıldı. Geçit töreni ve gösterilere Türkiye, Azerbaycan, Çin, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Sri Lanka'dan gelen askerler de katıldı.

Törende, ülkedeki Sindh, Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletleri ile Gilgit Baltistan ve Azad Keşmir bölgelerinden gelen yerel kültürü tanıtan heyetler geçiş yaptı.

Geçişin ardından havada paraşüt ve uçuş gösterileri gerçekleştirildi.

Törende Türkiye'yi temsilen gösteri yapan Solo Türk pilotu Serdar Doğan, tören alanına kokpitten seslenerek, "Tüm Pakistanlıların Pakistan Günü kutlu olsun. Çok yaşa Pakistan, çok yaşa Pakistan-Türkiye dostluğu." dedi.

Pakistan Günü kapsamında yazılı mesaj yayımlayan Başbakan Han ise "Muhammed Ali Cinnah'ın koyduğu İslam refah devleti hedefine ulaşmak için çalışmalıyız. Tüm halkımızın sosyo ekonomik kalkınmamıza katkı sağlayacağı bir sistem kurmalıyız." ifadelerini kullandı.

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