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Pakistan’da minibüse silahlı saldırı: 5 ölü, 7 yaralı

25.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesinde seyir halindeki minibüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından seyir halindeki bir minibüse ateş açıldı.

Pakistan’da minibüse silahlı saldırı: 5 ölü, 7 yaralı

Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesinde seyir halindeki minibüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından seyir halindeki bir minibüse ateş açıldı. Gilgit Polis Baş Müfettişi Mirza Hassan, Niltar Bala’ya doğru giden minibüste kadınların ve çocukların da olduğunu belirterek, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırının nedenine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

Pakistan’da minibüse silahlı saldırı: 5 ölü, 7 yaralı

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