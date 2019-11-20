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Pakistan'da muhalefet, hükümet karşıtı eylemlere son verme kararı aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 13:14 | Son Güncelleme

Pakistan'da muhalefet, hükümet karşıtı eylemlere son verme kararı aldı

Pakistan'da muhalefet partileri 20 günü aşkın süredir devam eden iktidar karşıtı gösterilerin sona erdiğini ve kapatılan yolların açılacağını açıkladı.

Muhalefet heyetinin sözcüsü Ekrem Han Durrani, yaptığı basın açıklamasında eylemlerin amacına ulaştığı ve günlük hayatın daha fazla etkilenmemesi adına eylemleri durduracaklarını duyurdu.

Protestoculara sabah saatlerinden başlayarak kapattıkları yolları açma emri verdiklerini kaydeden Durrani, eylemlerin hükümet üzerinde yeteri kadar baskı kurduğunu, bunun sonucu olarak da eski Başbakan Navaz Şerif'e yurt dışına çıkış izni verildiğine işaret etti.

Durrani, muhalefet heyetinin ortak Pakistan Seçim Komisyonu'na başkan önereceğini de vurguladı.

Protestoların başını çeken İslam Alimleri Cemiyeti-Fazl (JUI-F) lideri Mevlana Fazlurrahman da Bannu kentinde yol kapatan eylemcilere yaptığı konuşmada, protestolara vatandaşların hayatını olumsuz etkilemesinin önüne geçmek için son verdiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlana Fazlurrahman Pakistan

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