HABER

Pakistan'da muhalefet İslamabad'daki eylemlerini sonlandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 21:03 | Son Güncelleme

Hükümetin istifasını isteyen protestocular yarından itibaren ülkenin bazı noktalarında önemli yolları kapatacak

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 13 gündür oturma eylemi yapan İslam Alimleri Cemiyeti-Fazl (JUI-F) öncülüğündeki muhalefet partileri başkentteki eylemi sonlandırma ve gösterileri ülke geneline yayma kararı aldı.

Karaçi'de başlayan ve 1 Kasım'da başkent İslamabad'a ulaşan Özgürlük Yürüyüşü ile hükümetin istifasını isteyen muhalefet partilerine öncülük eden JUI-F lideri Mevlana Fazlurrahman, dün yaptığı açıklamada taleplerinin karşılanmaması üzerine yeni bir strateji uygulayacaklarını söylemişti.

"B Planı" adı verdikleri yeni stratejiyi bugün İslamabad'da oturma eylemi yapan göstericilere yaptığı konuşmada açıklayan Fazlurrahman, başkentteki eylemin bu akşam sona ereceğini söyledi.

Eylemlerin ülke geneline yayılacağını belirten Fazlurrahman, protestolara hükümet ve başbakan istifa edene kadar devam edileceğini söyledi.

Protestocuların yeni stratejisini ise JUI-F'in önde gelenlerinden Attaur Rahman açıkladı.

Rahman, Pakistan'dan geçen Afganistan'daki NATO üslerinin önemli tedarik hatlarından Kuetta-Çaman yolu ile Peşaver-İslamabad yolunun, Pakistan'ı Çin'e bağlayan İpek Yolu isimli otoyolun ve Sindh eyaletini ülkenin diğer noktalarına bağlayan otobanın protestocularca kesileceğini ifade etti.

B planına göre yollar yarın kapatılmaya başlanacak.

Dün akşam başladı! O kentte büyük gerginlik Dün akşam başladı! O kentte büyük gerginlik
Başkentte Akıllı Taksi Dönemi BaşlıyorBaşkentte Akıllı Taksi Dönemi Başlıyor
Derede cansız bedeni bulunan genç toprağa verildiDerede cansız bedeni bulunan genç toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
azadi march Mevlana Fazlurrahman Pakistan

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş duyurdu: Türkiye’de ilk olarak biz yapmış olacağız

Mansur Yavaş duyurdu: Türkiye’de ilk olarak biz yapmış olacağız

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Teröristten Diyarbakır annelerine mektup!

Teröristten Diyarbakır annelerine mektup!

Bu görüntü herkesin tepkisini çekmişti! MEB'den açıklama

Bu görüntü herkesin tepkisini çekmişti! MEB'den açıklama

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Prof. Dr. Mümtaz Soysal son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Mümtaz Soysal son yolculuğuna uğurlandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere'de sel bölgesine geç giden Başbakan Johnson'a tepki

Boris Johnson'a tepki! 'Burada ne işiniz var?'

Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı

Eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Sevgilisini yakarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Sevgilisini benzinle yakarak öldürmüştü! İşte o caninin ifadesi

Tartıştığı sevgilisini öldüren uzman çavuş tutuklandı

Uzman çavuş dehşet saçmıştı! Korkunç cinayette 'aldatma' şüphesi

2 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Feci ölüm! Yıkıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.