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Pakistan'da muhalefet partileri sokağa iniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 15:01 | Son Güncelleme

Muhalefetin düzenleyeceği yürüyüş öncesi başkentte yollar konteynerlerle kapatıldı - Nakliyeciler, polisin zorla konteynerlerine el koyduğunu iddia ediyor

BEHLÜL ÇETİNKAYA - Pakistan'da muhalefet partilerinin hükümet karşıtı yürüyüşü öncesi başkent İslamabad'da kentin girişleri ve önemli noktaları konteynerlerle kapatılırken, konteynerlerin zorla sahiplerinden alındığı iddia ediliyor.

Ülkede artan pahalılık, Uluslararası Para Fonu anlaşmaları ve seçimlerdeki usulsüzlük iddialarını protesto etmek için muhalefet partilerinin çağrısıyla yarın Karaçi'den başlayacak Özgürlük Yürüyüşü 31 Ekim'de başkent İslamabad'da sona erecek.

Hükümet ve İslamabad polisi tarafından yürüyüşün durdurulmayacağı yönünde yapılan açıklamalara rağmen başkente girişler ve önemli devlet binalarının bulunduğu noktalar konteynerlerle kapatılarak önlemler alınmaya başlandı.

AA muhabirine konuşan Hayber Pahtunhva Kamyoncular ve Nakliyeciler Odası Başkanı Hakimullah Han, "Son üç günde 3 binin üzerinde konteyner, kamyonculardan ve sahiplerinden polis tarafından zorla alındı." dedi.

Bazı yüklü konteynerlerin de durdurulduğunu ya da alındığını kaydeden Han, ekonomik kayba uğradıklarını belirtirken, İslamabad Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Şefkat bu iddiaları yalanladı.

Hiçbir konteynerin zorla alınmadığını kaydeden Şefkat, kiralama yoluna gittiklerini ve ücretinin ödeneceğini söyledi.

- "Engellense de yürüyeceğiz" açıklaması

Yürüyüşün organizatörü İslam Ulema Camiası - Fazl (JUI-F) lideri Mevlana Fazlurrahman cuma günü yaptığı açıklamada ne kadar engellense de yürüyüşün İslamabad'a ulaşacağını ve kente gireceğini söylemişti.

Ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ile Pakistan Halk Partisinin de (PPP) desteklediği yürüyüşle muhalefet, Başbakan İmran Han'ın istifa etmesini ve seçimlerin yenilenmesini talep ediyor.

- Görüşmeler sonuçsuz kalmıştı

Benzeri bir yürüyüşü 2014 yılında yapan Başbakan Han yürüyüşe izin verileceğini ancak protestoların ülkede yaşamı etkilememesini istemişti.

Han iktidarı yürüyüşlerin başlamadan bitmesi için ise muhalefet partileriyle görüşme kararı almıştı.

Savunma Bakanı Pervez Hattak ile buluşan muhalefet temsilcilerine eylemleri başlatmama ve sorunları siyasi arenada çözme teklifi yapılsa da cuma günü yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamış ve bir anlaşmaya varılamamıştı.

Geçen yıl düzenlenen seçimde iktidara gelemeyen PML-N, PPP, JUI-F ve Cemaati İslami partileri hükümete karşı ortak hareket etme, ortak başbakan adayı çıkarma ve seçimleri protesto etme kararı alsa da meclis çoğunluğunu Han ve onu destekleyen partiler sağlamıştı.

Muhalefet bloğunun başını çeken Fazlurrahman, temmuz ayında yaptığı açıklamayla hükümete karşı halkı barışçıl gösteriler için sokağa çağırmış ve Ekim ayını işaret etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İslamabad Mevlana Fazlurrahman Pakistan Pakistan Başbakanı İmran Han

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