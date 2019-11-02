HABER

Pakistan'da muhalefet toplu istifayı tartışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 18:24 | Son Güncelleme

Pakistan muhalefeti, hükümete verilen iki günlük süre dolduğunda yeni stratejisini devreye sokmayı planlıyor - Yeni strateji, meclisten toplu istifayı da kapsıyor

Pakistan'da muhalefet partileri, başlattıkları Azadi March'ın (Özgürlük Yürüyüşü) ardından yeni stratejilerini belirlemek üzere yapılan toplantıda meclisten toplu istifa, ülke çapında grev ve iş yerlerini kapatma seçeneklerinin tartışıldığını açıkladı.

Ülkenin önde gelen 4 muhalefet partisi, bugün yaptıkları toplantıda ülke çapında 5, başkent İslamabad'da ise 2. gününe giren Özgürlük Yürüyüşü'nün yeni stratejisini belirlemek üzere toplandı.

Muhalefet heyeti adına açıklama yapan İslam Ulema Camiası-Fazl (JUI-F) temsilcisi Ekrem Durrani, toplantıda hükümet karşıtı eylemleri ülke geneline yayma, ülke genelinde greve gitme ve milletvekillerinin toplu istifası seçeneklerinin konuşulduğunu söyledi.

Durrani, hükümete istifa için verilen iki günlük sürenin yarın akşam dolacağını hatırlatarak, yeni stratejinin bu andan itibaren devreye sokulacağını ve İslamabad dışında bekleyen protestocuların kentin içine girip meclis ve başbakanlık gibi binaların bulunduğu Kırmızı Bölge'ye yürüyeceğini ifade etti.

Öte yandan, İslamabad'ın girişindeki Peşaver Morr bölgesinde protestolar gün boyu devam etti. Karaçi'den başlayıp İslamabad'a uzanan Özgürlük Yürüyüşü kapsamında kentin girişindeki bölgeye gelen eylemciler, gün boyu sloganlar ve konuşmalarla gösterilerini sürdürdü.

Eylem alanı olarak kullanılan Keşmir oto yolu ve çevresindeki yeşil alanlara çadırlar kuran protestocular için alana su tankerleri getirildi. Alanın çeşitli noktalarına kurulan ekranlardan konuşmaları takip eden eylemcilere yemek de dağıtıldı.

Diğer taraftan, JUI-F tarafından kadınların protestolara gelmemesi yönünde çağrılarından, eylemin destekçisi ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) önde gelenlerinden ve eski başbakan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz da nasibini aldı.

Alana giren kadınlara ve hemcinsi gazetecilere tepki gösteren eylemciler, asılan afişlerde diğer muhalefet liderleriyle birlikte fotoğrafları bulunan Navaz'ın yüzünü afişlerden kesti.

Navaz'ın fotoğrafı sadece konuşmaların yapıldığı kürsülerde tahrip edilmedi.

PARTNER'Türkiye'yi bırakmayı düşünmüyorum''Türkiye'yi bırakmayı düşünmüyorum'
Tehdit edilen Seçil öğretmen için Türkiye seferber olduTehdit edilen Seçil öğretmen için Türkiye seferber oldu
Ümraniye'de binanın çatısı alev alev yanıyor(1)Ümraniye'de binanın çatısı alev alev yanıyor(1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
azadi march Pakistan

En Çok Okunan Haberler

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

Esenyurt savaş alanına döndü!

Esenyurt savaş alanına döndü!

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

2 bin 660 dolar maaş... İşte başvuru şartları

2 bin 660 dolar maaş... İşte başvuru şartları

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyeti ile görüşmelerin tamamlandığını bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama

İstanbul'da yarın bazı yollar kapalı olacak! İşte, 3 Kasım Pazar günü kapalı ve alternatif yollar

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı!

İBB'ye gitmeyince 2 milyon TL borçlandılar

İBB'ye gitmeyince 2 milyon TL borçlandılar

Rize'de yaylada mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı

Kar bir anda bastırdı! 12 kişilik ekip 7 saat çalıştı: Ve ulaşıldı

Arnavutköy'de yangın! Kontrol altına alındı

İstanbul'da büyük yangın! Kontrol altına alındı

Son dakika: Şehir Hatları'ndan önemli duyuru

Şehir Hatları'ndan önemli duyuru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.