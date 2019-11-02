Pakistan'da muhalefet toplu istifayı tartışıyor

Pakistan'da muhalefet partileri, başlattıkları Azadi March'ın (Özgürlük Yürüyüşü) ardından yeni stratejilerini belirlemek üzere yapılan toplantıda meclisten toplu istifa, ülke çapında grev ve iş yerlerini kapatma seçeneklerinin tartışıldığını açıkladı.

Ülkenin önde gelen 4 muhalefet partisi, bugün yaptıkları toplantıda ülke çapında 5, başkent İslamabad'da ise 2. gününe giren Özgürlük Yürüyüşü'nün yeni stratejisini belirlemek üzere toplandı.

Muhalefet heyeti adına açıklama yapan İslam Ulema Camiası-Fazl (JUI-F) temsilcisi Ekrem Durrani, toplantıda hükümet karşıtı eylemleri ülke geneline yayma, ülke genelinde greve gitme ve milletvekillerinin toplu istifası seçeneklerinin konuşulduğunu söyledi.

Durrani, hükümete istifa için verilen iki günlük sürenin yarın akşam dolacağını hatırlatarak, yeni stratejinin bu andan itibaren devreye sokulacağını ve İslamabad dışında bekleyen protestocuların kentin içine girip meclis ve başbakanlık gibi binaların bulunduğu Kırmızı Bölge'ye yürüyeceğini ifade etti.