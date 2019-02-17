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Pakistan'da Muhammed Bin Selman tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 12:36 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ziyareti için başkent İslamabad'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı - Başkentte toplu taşıma sistemi durdurulurken elektrik ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor - Başkent hava sahası da Muhammed Bin Selman'ın uçağının iniş ve kalkışında trafiğe kapatılacak

Pakistan'a 2 günlük resmi ziyaret düzenleyecek Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman için başkent İslamabad'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Pakistan'da bugün ve yarın temaslarda bulunacak Prens Muhammed Bin Selman için başkent İslamabad ve komşusu Ravalpindi'de pazartesi günü resmi tatil ilan edildi.

İslamabad Başkent Bölgesi Otoritesinden (CDA) yapılan açıklamaya göre, iki kentte de bin civarında polis güvenlik noktası kuruldu. Diplomatik temsilcilikler ve devlet binalarının bulunduğu kırmızı bölgeye ise ziyaret sırasında giriş tamamen kapatılacak.

Toplu taşımanın kalbi sayılan metrobüs seferleri Ravalpindi'de kısıtlı olarak yapılırken İslamabad'da ise tamamen durduruldu.

CDA, kentte cep telefonu, internet ve elektrik hatlarında kesintiler yaşanabileceği uyarısını yaparken küçük araçların kısıtlı ve yasak bölgeler dışında trafiğe çıkabileceğini açıkladı.

Ravalpindi kentindeki Nur Han Askeri Havalimanı'na bugün öğleden sonra iniş yapacak Prens Muhammed Bin Selman'ın uçağı havadayken, inişte ve kalkışta İslamabad ve Ravalpindi hava sahasının hava trafiğine kapalı kalacağı da belirtildi.

Pakistan'da Suudi Prens için hazırlıklar günler öncesinden başlamıştı. Prens ve beraberindeki heyetin güvenliği için kente bir hafta öncesinden 123 kraliyet muhafızı gelmiş ve kentin önemli noktalarıyla 8 otele yerleştirilmişti.

Heyetin kentteki ziyaretleri için Pakistan tarafından 300 cip de hazırlanmıştı.

Ziyaret boyunca Pakistan Başbakanlık Konutu'nda kalması beklenen Prens Muhammed Bin Selman için konutta spor salonu kurulmuş, konut çevresine yerleştirilen kraliyet muhafızları da görevlendirilmişti.

Ziyarette, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 20 milyar doları bulacak yatırım anlaşmalarının imzalanması öngörülüyor. Bu anlaşmalar Pakistan tarihinin en büyük ticaret anlaşmaları olacak.

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