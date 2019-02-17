Pakistan'da Muhammed Bin Selman tatili

Pakistan'a 2 günlük resmi ziyaret düzenleyecek Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman için başkent İslamabad'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Pakistan'da bugün ve yarın temaslarda bulunacak Prens Muhammed Bin Selman için başkent İslamabad ve komşusu Ravalpindi'de pazartesi günü resmi tatil ilan edildi.

İslamabad Başkent Bölgesi Otoritesinden (CDA) yapılan açıklamaya göre, iki kentte de bin civarında polis güvenlik noktası kuruldu. Diplomatik temsilcilikler ve devlet binalarının bulunduğu kırmızı bölgeye ise ziyaret sırasında giriş tamamen kapatılacak.

Toplu taşımanın kalbi sayılan metrobüs seferleri Ravalpindi'de kısıtlı olarak yapılırken İslamabad'da ise tamamen durduruldu.

CDA, kentte cep telefonu, internet ve elektrik hatlarında kesintiler yaşanabileceği uyarısını yaparken küçük araçların kısıtlı ve yasak bölgeler dışında trafiğe çıkabileceğini açıkladı.

Ravalpindi kentindeki Nur Han Askeri Havalimanı'na bugün öğleden sonra iniş yapacak Prens Muhammed Bin Selman'ın uçağı havadayken, inişte ve kalkışta İslamabad ve Ravalpindi hava sahasının hava trafiğine kapalı kalacağı da belirtildi.