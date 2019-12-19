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Pakistan'da Müşerref hakkındaki idam cezasını protesto gösterisinde intihar saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 12:31 | Son Güncelleme

Pakistan'da Müşerref hakkındaki idam cezasını protesto gösterisinde intihar saldırısı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in idam cezasına çarptırılmasını protesto eden gruba yönelik canlı bomba saldırısı düzenlendi.

Eyaletin Lakki Marvat kentindeki saldırıya ilişkin basını bilgilendiren polis yetkilisi Kasım Ali Han, gösterinin gerçekleştirildiği bölgede, protestocuların dışında çocuk felci aşısı kampanyasında görevli sağlık ekiplerinin de bulunduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildiren Han, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı bulunmadığını, saldırının sağlık ekiplerine yönelik olmadığını değerlendirdiklerini aktardı.

Eyaletin Aşağı Dir kentinde dün, çocuk felci aşısı yapan sağlık ekiplerini koruyan güvenlik güçlerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açılmış ve iki polis hayatını kaybetmişti.

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Çocuk felci Hayber Pahtunhva Pakistan

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