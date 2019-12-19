HABER

Pakistan'da Müşerref'e idam cezası veren mahkeme gerekçeli kararı açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 15:47 | Son Güncelleme

"Sanık, anayasayı askıya alarak hiçbir yasal dayanağı olmadan kendi görev süresini uzatmıştır" - "Kolluk kuvvetlerine, suçlunun 3 gün asılı kalması için direktif veriyoruz"

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'e idam cezası veren özel mahkeme, açıkladığı gerekçeli kararında, "Sanık, anayasayı askıya alarak hiçbir yasal dayanağı olmadan kendi görev süresini uzatmıştır." ifadelerine yer verdi.

Özel mahkemenin açıkladığı 169 sayfalık gerekçeli kararda, Müşerref'in 2007'de anayasayı askıya alıp olağanüstü hal ilan etmesinin yasalara aykırı olduğu ve yasal dayanağı bulunmadan kendi Cumhurbaşkanlığı süresini kendi onayıyla uzattığı belirtildi.

İdam kararının oy çokluğuyla alındığı ifade edilen kararda, Müşerref'e kendisini savunmak için yeterli imkanın sunulduğu vurgulanarak "Sanık, anayasayı askıya alarak hiçbir yasal dayanağı olmadan kendi görev süresini uzatmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kararda, "Sanığın ısrarla mahkemeye çıkmayı reddetmesi, yargılamadan kaçmak istemesi ve geciktirmek istemesi bu suçu işlediğinin işaretidir. Sanık sürekli olarak hastalığı ve güvenliğini öne sürerek mahkemeye çıkamayacağını savunmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu suçun tek başına işlenemeyeceği kaydedilen kararda, orduda görev alan bazı yetkililerin de Müşerref kadar suçlu olduğu belirtildi.

- "İhanetin soruşturulması anayasal görevdir"

Kararda, vatana ihanet suçunun işlendiğine dair mahkemeye güçlü belgeler sunulduğu belirtilerek "Anayasanın baltalanması, zayıflatılması ve vatana ihanet suçlarının soruşturulması anayasal bir görevdir." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan duruşmalar sonucunda Müşerref'in suçlu bulunduğu ve asılarak idam edilmesi gerektiği vurgulanan kararda, "Kolluk kuvvetlerine, kaçak haldeki suçlunun yasaların gerektirdiği şekilde idam edilmesi, canlı halde ülkeye getirilmesi, ölmüşse cenazesinin getirilmesi ve D-Chowk'ta (İslamabad'daki devlet binalarının bulunduğu bölge) 3 gün asılı kalması için direktif veriyoruz." denildi.

Kararda, cezanın emsal teşkil ettiği ve infazın yapılması gerektiği belirtilerek "Varsa suçlunun kaçmasına yardımcı olanların da hakim karşısına çıkarılması adaletin sağlanmasına faydalı olacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Mahkeme, Müşerref'e temyize gitmesi için 30 gün süre verdi.

Müşerref, 2016'dan beri tedavi için gittiği Dubai'de yaşıyor.

PARTNERBurası Güney Kore! Bakın ne işe yarıyorBurası Güney Kore! Bakın ne işe yarıyor
Kaza yapan otomobildeki sürücüyü çıkarıp, restoranda ambulans bekledilerKaza yapan otomobildeki sürücüyü çıkarıp, restoranda ambulans beklediler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan soru önergesine yanıt: Araplar son 16 yılda Türkiye'de 11 milyon 186 bin metrekare taşınmaz satın aldıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan soru önergesine yanıt: Araplar son 16 yılda Türkiye'de 11 milyon 186 bin metrekare taşınmaz satın aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eski Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref Pakistan Pervez Müşerref'in idama mahkum edilmesi

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Ev sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor

Ev sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçelievler'de ev yandı, içinden ceset çıktı...

Cesedi yanan evden çıktı...

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketli dakikalar! Korumalar müdahale etti

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Dolandırılan eski bakan Aytekin: Aptallığıma doymayayım, maalesef bu işi yaptım

'Aptallığıma doymayayım, maalesef bu işi yaptım'

Siyanürlü şerbetle ailesini öldürmüştü! Yeni gelişme

Siyanürlü şerbetle ailesini öldürmüştü! Yeni gelişme

MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist daha teslim oldu

Karakola gelip teslim oldular! Toplam sayı...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

Erdoğan: 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.