Pakistan'da Müşerref'in idamına ilişkin gerekçeli karara hukukçulardan tepki

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'e idam cezası veren özel mahkemenin gerekçeli kararında "Müşerref idam edilmeden ölürse cenazesinin asılacağı" yönündeki açıklaması siyaset ve hukuk camiasında tepkiyle karşılandı.

Pakistan Başsavcısı Enver Mansur Han, gerekçeli kararın açıklanmasından sonra özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, böyle bir idam yönteminin anayasada olmadığını söyledi.

Gerekçeli kararın idamla ilgili bölümünü yazan Peşaver Yüksek Mahkemesi Hakimi Vakar Ahmed Seth hakkında işlem başlatacağını söyleyen Han, "Akıl sağlığı sorgulanması gereken birisi tarafından istenen bu tarz bir idam anayasaya, insanlığa ve ahlaka aykırıdır. Anayasanın 209'uncu maddesinden yargılanmalıdır. Bunun için gerekli adımları atacağım." diye konuştu.

Kararın intikam hissiyle alındığını söyleyen Han, "Askerleri, anayasayı korumaya yemin edip anayasaya aykırı hareket eden Müşerref'i desteklemekle suçladı. Kendisi de hem İslam'a hem anayasaya hem de yasalara karşı adımlar atıyor. Bunları yapan birisi hakim olamaz." dedi.

Bilim ve Teknoloji Bakanı Favad Çaudri ise Twitter'dan açıklama yaptı.

Hakimleri "yeterliliği ve bilgisi sorgulanacak kişiler" olmakla suçlayan Çaudri, gerekçeli kararın idamın şekliyle ilgili bölümünü paylaşarak, "Ateşle oynayanlar yanacaklarının farkında değiller. Tarihten ders almadıkları belli." ifadesini kullandı.

