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Pakistan’da öğrencilerden yüz yüze sınav karşıtı protesto

26.01.2021 15:28 | Son Güncelleme:
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Pakistan’da korona virüs salgınında sınavların yüz yüze yapılmasına öfkelenen öğrenciler, protesto gösterisinde polisle çatıştı.Pakistan’ın Lahor kentinde öğrenciler kampüste eğitim uzaktan yapılmasına rağmen sınavların yüz yüze yapılmasını protesto etti.

Pakistan’da korona virüs salgınında sınavların yüz yüze yapılmasına öfkelenen öğrenciler, protesto gösterisinde polisle çatıştı.
Pakistan’ın Lahor kentinde öğrenciler kampüste eğitim uzaktan yapılmasına rağmen sınavların yüz yüze yapılmasını protesto etti. Korona virüs salgınında sınavların kampüste yapılmasına öfkelenen öğrenciler, polis ve güvenlik görevlileri ile karşı karşıya geldi. Polise taş atan göstericiler polisin sert müdahalesi ile karşılaştı. Çok sayıda öğrencinin yaralandığı eylemlerde, polis 5 öğrenciyi gözaltına aldı. Taleplerinin karşılanmaması durumunda eylemlerin süreceğini bildiren öğrenciler, polisin uyarılarını dikkate almadı.
Bir diğer protesto ise Ulusal Tekstil Üniversitesi’nde yapıldı. Protestocu öğrenciler yolu trafiğe kapattı.

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