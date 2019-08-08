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Pakistan’da otobüs ile çekçek çarpıştı: 9 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 16:33 | Son Güncelleme

Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir otobüsün çekçekle çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Chiniot şehrinde Jhang şehrinden gelen bir otobüs ile çekçek (rikşa) çarpıştı.

Pakistan’da otobüs ile çekçek çarpıştı: 9 ölü

Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir otobüsün çekçekle çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Chiniot şehrinde Jhang şehrinden gelen bir otobüs ile çekçek (rikşa) çarpıştı. Meydana gelen kazada çekçekte bulunan 9 kişinin tamamı olay yerinde hayatlarını kaybederken, otobüs yolcuları kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine intikal eden kurtarma ekipleri cesetleri morga kaldırdı. Polis, hayatını kaybeden 9 kişinin de Bahadurabad adlı kasabadan olduğunu bildirdi.

Pakistan’da otobüs ile çekçek çarpıştı: 9 ölü

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