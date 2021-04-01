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Pakistan’da otobüs kazası: 10 ölü, 35 yaralı

01.04.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan’da düğünden dönen otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4’ü çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.Pakistan’ın Sindh eyaletinin Larkana bölgesinde düğünden dönen davetlileri taşıyan otobüs kaza yaptı.

Pakistan’da düğünden dönen otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4’ü çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.
Pakistan’ın Sindh eyaletinin Larkana bölgesinde düğünden dönen davetlileri taşıyan otobüs kaza yaptı. Kaza sonucu devrilen otobüste ilk belirlemelere göre, 4’ü çocuk 10 kişi hayatını kaybederken, 20’si ağır 35 kişi yaralandı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, otobüsün Larkana’dan Dadu’ya gittiğini sırada traktörle çarpıştığı ve çarpmanın etkisi ile devrildiği belirtildi. Polis, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

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