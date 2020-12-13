Pakistan’da patlama: 1 ölü, 24 yaralı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Pencap eyaletinde bulunan Rawalpindi kentindeki Ganj Mandi polis merkezinin yakınlarında zaman ayarlı bomba infilak ettirildi. Patlamada 3’ü ağır olmak üzere 24 kişi yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Patlamanın ardından polis ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde gerekli incelemeleri yaptı.

Polis memuru Rawalpindi Muhammad Ahsan Younas, “Soruşturmalar şimdilik sürüyor. Bir terör saldırısı ihtimalini değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

