HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pakistan’da patlama: 2 ölü, 8 yaralı

Pakistan’da patlama: 2 ölü, 8 yaralı

26.12.2020 22:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan’ın Belucistan eyaletinden bir futbol sahası yakınında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.Pakistan’ın güneybatısında yer alan Belucistan eyaletine bağlı Panjgur bölgesindeki Aftab Futbol Stadyumu yakınında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Pakistan’ın Belucistan eyaletinden bir futbol sahası yakınında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Pakistan’ın güneybatısında yer alan Belucistan eyaletine bağlı Panjgur bölgesindeki Aftab Futbol Stadyumu yakınında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Belucistan Eyalet Sözcüsü Liaquat Shahwani yaptığı açıklamada, seyircilerin iki okul takımı arasında maç için stadyumda olduğunu ve patlamanın seyircilerin stadyumdan çıktığı sırada meydana geldiğini ifade etti. Shahwani, patlama nedeni ile 2 aracın hurdaya döndüğünü aktardı. Yaralıların sağlık durumunun kritik olduğunu açıklayan Shahwani, “Hükümetin militanlığı ortadan kaldırma kararlılığı, bu tür korkakça hareketlerle caydırılamaz. Saldırıyı yapanlar yakalanacak” dedi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından motosiklete yerleştirilen bir bombanın patlatıldığı belirtildi. Polis, olay yerini güvenlik kordonuna alırken, patlama ile ilgili soruşturma başlattı. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğrafHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf
THY duyurdu! Tarih değiştiTHY duyurdu! Tarih değişti
Müzisyenlere para yardımı detayları!Müzisyenlere para yardımı detayları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

Bir aile dehşeti yaşadı! Sözleri yürek dağladı

Bir aile dehşeti yaşadı! Sözleri yürek dağladı

Ünlü isim, Demet Akalın'ın tuvaletini kirli bırakınca yer yerinden oynadı!

Ünlü isim, Demet Akalın'ın tuvaletini kirli bırakınca yer yerinden oynadı!

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Başına öyle bir şey geldi ki... 'Sanırım Türkiye'de tekim'

Başına öyle bir şey geldi ki... 'Sanırım Türkiye'de tekim'

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Diğer Haberler

Köpeğe eziyet görüntülerine tepki yağmıştı! Şüpheli yakalandı

Köpeğe eziyet görüntülerine tepki yağmıştı! Şüpheli yakalandı

Ukrayna'da ‘Süpermen’ kıyafetli genç dehşet saçtı

Ukrayna'da ‘Süpermen’ kıyafetli genç dehşet saçtı

Mansur Yavaş: Belediyemizde en düşük maaş 3100 TL olacak

Personel maaşı açıklaması: En az 3100 TL

Türk Hava Yolları'ndan flaş açıklama! PCR testi için tarih değişti

THY duyurdu! Tarih değişti

29 köpek boş arazide baygın bulundu

Vicdansızlık! Boş arazide baygın halde bulundular

Balıkesir'de seyir halindeki araç alev topuna döndü

Balıkesir'de seyir halindeki araç alev topuna döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.