HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pakistan’da patlama: 4 yaralı

Pakistan’da patlama: 4 yaralı

31.01.2021 16:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan’ın Peşaver kentinde bir fırında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.Pakistan’nın Hayber-Pahtunhva eyaletinin Peşaver kentinde bir fırında doğalgaz boru hattındaki kaçak nedeniyle patlama meydana geldi.

Pakistan’ın Peşaver kentinde bir fırında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.
Pakistan’nın Hayber-Pahtunhva eyaletinin Peşaver kentinde bir fırında doğalgaz boru hattındaki kaçak nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı yaşanmazken, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Patlama nedeniyle yakındaki bir evde yangın çıktığı öğrenildi. Patlamanın şiddetiyle fırının duvarları yıkılırken, pencereleri de havaya uçtu. Çevredeki araçlar da zarar gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERPanik anları!Panik anları!
Savunma Sanayii Başkanı duyurdu! Türkiye'den kritik F-16 hamlesiSavunma Sanayii Başkanı duyurdu! Türkiye'den kritik F-16 hamlesi
Swarm hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Swarm hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'

'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Okulların açılmasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Okulların açılmasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

CHP'de 3 vekil istifa etti

CHP'de 3 vekil istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Diğer Haberler

Otomobilin camına not yazan kişi önce gözaltına alındı sonra bırakıldı

Tepki çeken olay! Camına not bıraktığı araç savcının çıkınca...

Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam tutuklandı

Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam tutuklandı

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtılar: Uyarı ateşinde bir kişi hayatını kaybetti

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtılar: Uyarı ateşinde bir kişi hayatını kaybetti

4 yılda 384 bini aştı! İşte en çok değiştirilen isim ve soyadı

4 yılda 384 bini aştı! İşte en çok değiştirilen isim ve soyadı

Muğla Fethiye'de denizin rengi değişti

Denizin rengini gören şaştı kaldı

Savunma Sanayii Başkanı duyurdu! Türkiye'den kritik F-16 hamlesi

Savunma Sanayii Başkanı duyurdu! Türkiye'den kritik F-16 hamlesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.