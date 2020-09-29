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Pakistan’da patlama: 5 ölü 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 14:10 | Son Güncelleme

Pahtunhva eyaletindeki Nowshera kentinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde bulunan Nowshera kentinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Pahtunhva eyaletindeki Nowshera kentinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.
Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde bulunan Nowshera kentinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından Polis ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırdı. Polis gerekli incelemeleri yaparak olay ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
Bölge Polis Memuru Najamal Hassan yaptığı açıklamada, patlamanın Kabil Nehri kıyısındaki bir Pazar yerinde meydana geldiğini söyledi. "Bazı insanlar nehir kenarındaki hurda malzeme topluyorlardı. Hurdaların arasında patlayıcı maddeler bulunuyordu. O maddeler patladı" ifadelerini kullandı.

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