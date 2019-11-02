Pakistan'da patlayıp alev alan trenin 20 dakika ilerlemeyi sürdürdüğü iddia edildi

Pakistan'da 74 kişinin hayatını kaybettiği tren yangınıyla ilgili görgü tanığı ifadelerinde, trenin patlama ve yangının ardından yaklaşık 20 dakika boyunca durmadığı belirtildi.

Tren faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hayatta kalanların ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran Pakistan Demiryolları heyeti, yangın ve patlamaya sebep olan diğer unsurlarla ilgili inceleme başlattı.

Patlama ve yangının diğer vagonlara hızlı şekilde sıçraması ile ilgili hazırlanan soruşturma raporunun 20 Kasım'a kadar tamamlanacağını söyleyen Demiryolları Genel Müdürü Aijaz Ahmed Buriro, ilk soruşturma sonunda bir rapor hazırlandığını ve buna göre patlamanın yolcuların kullandığı tüplerden kaynaklandığını kaydetti.

İsmi verilmeyen bir sivil savunma yetkilisi ise yangına sebep olarak elektrik kontağını işaret ederek, "Elektrik çok hızlı hareket ettiği için diğer vagonlarda yangın çıkmasını buna bağlıyoruz. Patlama tüpten çıkmış olabilir ancak yangının sebebi de buysa, alevler sadece bir vagonla sınırlı kalırdı." diye konuştu.