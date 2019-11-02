HABER

Pakistan'da patlayıp alev alan trenin 20 dakika ilerlemeyi sürdürdüğü iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 13:17 | Son Güncelleme

Faciadan sağ kurtulan yolcular, patlamanın ardından trenin yaklaşık 20 dakika boyunca durmadığını iddia etti - Pakistan Demiryolları, patlama ile birlikte elektrik kontağı ve fren arızası şüphelerini de soruşturacak

Pakistan'da 74 kişinin hayatını kaybettiği tren yangınıyla ilgili görgü tanığı ifadelerinde, trenin patlama ve yangının ardından yaklaşık 20 dakika boyunca durmadığı belirtildi.

Tren faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hayatta kalanların ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran Pakistan Demiryolları heyeti, yangın ve patlamaya sebep olan diğer unsurlarla ilgili inceleme başlattı.

Patlama ve yangının diğer vagonlara hızlı şekilde sıçraması ile ilgili hazırlanan soruşturma raporunun 20 Kasım'a kadar tamamlanacağını söyleyen Demiryolları Genel Müdürü Aijaz Ahmed Buriro, ilk soruşturma sonunda bir rapor hazırlandığını ve buna göre patlamanın yolcuların kullandığı tüplerden kaynaklandığını kaydetti.

İsmi verilmeyen bir sivil savunma yetkilisi ise yangına sebep olarak elektrik kontağını işaret ederek, "Elektrik çok hızlı hareket ettiği için diğer vagonlarda yangın çıkmasını buna bağlıyoruz. Patlama tüpten çıkmış olabilir ancak yangının sebebi de buysa, alevler sadece bir vagonla sınırlı kalırdı." diye konuştu.

Yanan üç vagondan ikisindeki koltukları satın alan Tebliğ Cemaati ise yıllık buluşma için seyahat eden yolcuların, buluşma alanında kullanmak üzere taşıdığı tüplerin boş olduğunu, bunun da tren hareket etmeden güvenlik tarafından kontrol edildiğini belirtti.

- Fren arızası iddiaları da kontrol edilecek

Öte yandan can kaybını artıran ihmal iddialarından biri de yolculardan geldi. Faciadan sağ kurtulan yolcuların bir kısmı trenin patlamanın ardından yaklaşık 20 dakika boyunca durmadığını söyledi.

Faciada hasar görmeyen vagonlardan birinde iki çocuğu ve eşiyle seyahat ettiğini söyleyen Gulam Abbas, "Bizim vagonumuzda bile insanlar panikle dışarı atladı. Sonradan öğrendik ki çoğu ölmüş. Tren ise neredeyse 20 dakika sonra durabildi." dedi.

Trenin makinisti Ahmed Han ise imdat freninin çekilmesiyle treni durdurduğunu belirterek, "İmdat freninin çekilmesiyle tren 3 dakika içinde durdu. Frenlerde hiçbir sorun yoktu. Makinistlik hayatımın en zor anlarıydı." ifadesini kullandı.

Yolcuların trenin geç durmasına ilişkin iddialarını da soruşturmaya dahil eden Pakistan Demiryolları, fren hatası olup olmadığını da kontrol edecek.

- 52 kişi için DNA testi yapılacak

Kazada hayatını kaybeden 74 kişiden kimliği tespit edilenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilirken yanıklar nedeniyle tanınamayan 52 kişi için ise çalışmalar sürüyor.

Adli tıp ekibi ve hastane personellerinin DNA analizleri yapmaya devam ettiğini söyleyen kazanın yaşandığı Rahim Yar Han'ın Vali Yardımcısı Cemil Ahmed, kimlikleri tespit edilenlerinin cenazelerinin derhal ailelerine teslim edileceğini söyledi.

- Rahim Yar Han tren faciası

Pakistan'ın Karaçi kentinden Ravalpindi kentine giden Tezgam ekspresi treninde, 30 Ekim sabahı ülkenin doğusundaki Rahim Yar Han kentinin Liyakatpur ilçesi yakınlarında patlama yaşanmıştı.

Pakistan Demiryolları Bakanlığı, trenin üç vagonunda yangına sebep olan patlamanın, yolcuların yanlarında taşıdığı kamp tipi küçük tüplerden kaynaklandığını açıklamıştı.

Toplamda 200 kişinin seyahat ettiği 3 vagonda çıkan yangında 74 kişinin öldüğü, 43 kişinin de yaralandığı duyurulmuştu.

PARTNERBahşiş olarak aldığı loto kuponuyla büyük ikramiyeyi kazandı!Bahşiş olarak aldığı loto kuponuyla büyük ikramiyeyi kazandı!
Çanakkale’de 110 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandıÇanakkale’de 110 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı
Sepet ters döndü, iki işçi beton zemine düştüSepet ters döndü, iki işçi beton zemine düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pakistan Pakistan'da tren yangını

En Çok Okunan Haberler

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da öldürüp Kırklareli'nde gömmüşlerdi! Vahşi cinayette yeni gelişme

Tekirdağ'da öldürüp Kırklareli'nde gömmüşlerdi! Vahşi cinayette yeni gelişme

Turistler lezzetine hayran kaldı! Hatay künefesine yoğun ilgi

Turistler lezzetine hayran kaldı! Yoğun ilgi

İlk kadın şehit pilot Ayfer Gök’ün ismi, F-4 Fantom uçağı yerleştirilen kavşakla ölümsüzleşecek

İlk kadın şehit pilot Ayfer Gök’ün ismi ismi ölümsüzleşecek

YÖK'ten devlet üniversiteleri için yeni düzeleme! Kadrolarda artık o şart aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Erzurum, Kars, Bayburt, Tokat, Sivas, Ordu, Gümüşhane, Ardahan ve Amasya beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Van'ın Saray Belediyesine Kaymakam Aydın görevlendirildi

Van'ın Saray Belediyesine Kaymakam Aydın görevlendirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.