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Pakistan'da pazar yerinde patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 08:12 | Son Güncelleme

İlk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi

Pakistan'ın Ketta şehrinde bir açık hava pazarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Pakistan'ın "Dawn" gazetesinin haberine göre Emniyet Yetkilisi Abdur Razzaq Cheema, Hazar Gunji bölgesindeki pazar yerinde bombanın patlatılması sonucu en az 8 kişinin öldüğünü belirtti.

Bombalı saldırı ile Şii Hazara topluluğunun hedef alındığını kaydeden Cheema, yaralanan çok sayıda kişinin çevre hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

Polis, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Yerel medya, patlamada ölen ve yaralananların çoğunun pazarcılar olduğu bilgisini paylaştı.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

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Pakistan patlama

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